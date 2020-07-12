رابط وزارة التجارة والصناعة للمعاملات الإلكترونية في الكويت

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة عن بوابتها الإلكترونية لاستقبال طلبات المراجعين وإتمام المعاملات إلكترونيًا دون الحاجة إلى زيارة أحد مقرات الوزارة، ونستعرض من خلال هذا التقرير رابط وزارة التجارة للمعاملات الإلكترونية في الكويت، حيث يقدم الموقع الإلكتروني الجديد كافة الخدمات إلكترونيًا للأشخاص الطبيعيين وللشركات في كافة معاملات الوزارة، بوابة التجارة الجديدة تعتبر قفزة نوعية في عالم التكنولوجيا والتحول الرقمي للحكومة الكويتية.

معاملات وزارة التجارة والصناعة الإلكترونية

الكثير والكثير من المعاملات مع وزارة التجارة والصناعة الكويتية أصبح إنجازها إلكترونيًا الآن عبر البوابة الجديدة، ومن الخدمات معاملة إصدار بطاقة تموين للمواطنين، وإصدار بطاقة تموين لمواطني مجلس التعاون الخليجي، كما يستقبل رابط وزارة التجارة الإلكتروني الجديد معاملات الرخص من خلال الإصدار أو التجديد أو التحويل، كما يمكن عبر المنصة إنهاء معاملات الشركات المساهمة ومعاملات المعادن النفيسة.

رابط وزارة التجارة والصناعة للمعاملات الإلكترونية

يتم تسجيل الدخول على بوابة المعاملات الإلكترونية لوزارة التجارة والصناعة عبر الرقم المدني والاسم، بعدها تقوم باختيار الخدمة او المعاملة، ثم تُدخل البيانات والمستندات المطلوبة، رابط الموقع هو:

eapp.moci.gov.kw

تُتيح بوابة وزارة التجارة الإلكترونية بالكويت عدة مزايا للمراجعين، منها الاستعلام عن المعاملة، كما يُمكن أن يُجري الموظف مكالمة مصورة مع المراجع في حال اقتضى الأمر هذا.