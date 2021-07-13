رابط وزارة الخارجية الكويتية لحجز موعد التصديقات mofa.gov.kw

خدمة التصديقات بوزارة الخارجية الكويتية هي واحدة من أهم الخدمات القنصلية التي تقدمها الوزارة للوافدين إلى الدولة والمواطنين، حيث تطلب بعض جهات العمل الحكومية أو الأهلية التصديق على الشهادات الدراسية أو التصديق على بعض المستندات أو الوثائق، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير رابط حجز موعد التصديقات بوزارة الخارجية الكويتية مكتب الشويخ أو صبحان، أو غيرها من فروع الوزارة، يذكر أن الخارجية طبقت نظام حجز المواعيد على مراجعيها من منتصف العام الماضي.

خطوات حجز موعد التصديقات وزارة الخارجية الكويتية

تبدأ خطوات الحجز بزيارة رابط وزارة الخارجية الكويتية.

رابط حجز موعد التصديقات بالكويت هو من هنا .

. من الصفحة الرئيسية تختار “حجز موعد لخدمة التصديقات”.

تقوم بإدخال البيانات المطلوبة.

تحديد موعد وتاريخ المراجعة.

يرسل لك نظام الحجز باركود وبيانات الحجز.

رابط حجز موعد التصديقات بوزارة الخارجية الكويتية

يجب أن تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية قبل مراجعة فرع وزارة الخارجية بالشويخ أو صبحان أو غيرها من فروع الوزارة، كما يجب أن تقوم بتحضير كافة المستندات المطلوبة للمعاملة لإنجاز المعاملة من الزيارة الأولى، رابط حجز موعد التصديقات بوزارة الخارجية الكويتية هو:

https://www.mofa.gov.kw/ar/

يجب أن تقوم بتقديم باركود وزارة الخارجية في تاريخ وموعد المراجعة.