رابط وشروط الحصول على قرض عقاري لمواطني الكويت لشراء البيوت والشقق

يظل الحصول على مسكن خاص بالمواصفات التي يتمناها المواطن الكويتي، هي إحدى أهم الاهتمامات خاصة للشباب الراغب في الزواج، وتقدم الحكومة الكويتية لمواطنيها قروض لشراء البيوت والشقق بمبالغ تصل إلى 70 ألف دينار كويتي، للمواطنين الذين تتوافر فيهم شروط الحصول على القرض طبقا للاشتراطات التي تم تحديها والتي سنعرضها في السطور التالية.

شروط الحصول على قرض عقاري

وضعت الحكومة الكويتية العديد من الشروط أهمها هي:

أن يكون طالب القرض مواطن كويتي مضي على تاريخ زواجه مدة لا تقل عن سنتين.

أن لا يقل عمر طالب القرض عن 21 عام.

إلى جانب باقي الشروط التالية:

المستندات المطلوبة للحصول على القرض

يجب توافر مجموعة من المستندات في حوزة طالب القرض تتمثل في:

صورة إثبات الجنسية والبطاقة المدنية للزوج والزوجة والأبناء

صورة من عقد الزواج بشرط مضي سنتين على عقد الزواج أو وجود مولود . إذا كانت الزوجة غير كويتية ولا يوجد أبناء، يشترط أن يكون قد مضى على عقد الزواج أربع سنوات

شهادة من قصر العدل باستمرارية الزواج في حالة عدم وجود مولود

بالإضافة إلى باقي المستندات التي يمكنك الإطلاع عليها من هنا.

كما يمكنك الدخول على الرابط التالي، هنا، لتسجيل طلبك للحصول على قرض عقاري من خلال البوابة الإلكترونية للخدمات الرسمية.