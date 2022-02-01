رابط وطريقة حجز موعد مختبر أنا سلبي لفحص كورونا في دولة الكويت

في ظل أزمة كورونا وانعكاسها على الإجراءات المتبعة بالسفر في دولة الكويت قد يحتاج المسافرين إلى فحص فيروس كورونا قبل المغادرة ، حيث أصبح شهادة فحص كورونا PCR بنتيجة سلبية شرطاً في كثير من مطارات دول العالم لاستقبال المسافرين عبر المطارات وجميع المنافذ الأخرى، في الكوّيت توجد أحد أفضل المختبرات لعمل مسحات الأنفية، مسحة الفم، والتي تعمل على مدار الساعة وطوال الأسبوع وهي مختبرات أنا سلبي وسوف نشرح آلية الحجز فيها بمختلف الطرق للاستفادة من إجراء فحص كوفيد 19 في وقت الموعد المناسب سواء في المختبرات أو خدمات مراكب السيارات.

مواعيد مختبر أنا سلبي

في قضية أين مكان حجز مواعيد فحص كوفيد 19 التي توفرها مختبرات أنا سلبي، سنبين ذلك عبر الخطوات المذكورة في الأسفل، وذلك لإكمال كافة مراحل التسجيل للموعد بشكل صحيح عبر رابط حجز موعد أنا سلبي.

طريقة حجز موعد فحص كورونا في مختبر أنا سلبي في الكويت

تسمح الخطوات التالية المذكورة أدناه بـ حجز موعد في مختبر أنا سلبي في جميع الفروع المنتشرة في أنحاء الكويت مثل صباح السالم والرقعي والعقيلة وغيرها.. علماً انه نتيجة للضغّط على العيادات سوف تصدر نتائج فحوصات كورونا خلال 12 إلى 24 ساعة.

أولاً يدخل المقدم على الموعد في موقع مختبرات أنا سلبي للتسجيل على الرابط التالي https://anasalbi.com إختيار أيقونة تحمل عبارة إحجز موعد من خلال الصفحة الجديدة، يقوم المستفيد باختيار نوع الخدمة وهي ثلاث أيقونات(فحص الاجسام المضادة، مسحة عامة، فحص مسافر) ثم تحديد فترة ظهور نتيجة الفحص الذي تختاره مثل PCR في مواقع أنا سلبي. ثم تحديد نوع العينة مثل مسحة الفم يواصل المستفيد إختيار أحد مراكز العيادة او خدمة السيارات لإجراء الفحص في أحدهما إختيار وقت الموعد وفق ما هو متاح في القائمة تسجيل المعلومات الشخصية تشمل هذه الخطوة تحميل صورة من البطاقة المدنية( من الخلف والأمام) يتم استكمال عملية حجز موعد فحص كورونا أي PCR في مختبر أنا سلبي وفق التعليمات التي تظهر في الصفحة والمتعلقة بمليء باقي البيانات الأخرى قبل إرسال الحجز

بيد أنه، يمكن الحجز والتواصل مع مختبرات انا سلبي من خلال مركز الاتصال على الرقم 1800280 وكذلك من خلال واتساب بآلية المراسلة على نفس الرقم المرفق بالأعلى.

رابط حجز مختبر انا سلبي

يسمح رابط أنا سلبي بتسجيل مواعيد مسبقة لإجراء اختبارات فحص كورونا، في التاريخ والوقت المحدد مسبقاً عبر الأنترنت من خلال أيقونة إحجز موعد يسار الصفحة، ومن خلال الرابط المذكور يمكن إختيار نوع المسحات التي يرغب الشخص بإجرائها في أحد مواقع أنا سلبي ضمن عملية حجز بسيطة على الموقع الإلكتروني، ويمكن الدخول إلى الرابط المخصص لحجز الموعد بشكل مباشر وهو https://book.anasalbi.com/public/start،

فروع مختبر أنا سلبي منتشرة في جميع أنحاء دولة الكويت.