رابط وموعد فتح أبواب التسجيل فى قرعة الهجرة العشوائية 2021.. تعرف على شروط التسجل فى لوترى الهجرة هذا العام

اقترب موعد فتح أبواب التسجيل في برنامج الهجرة العشوائية 2021م، والتي سوف تبدأ خلال أيام قليلة في بداية شهر أكتوبر القادم، وتستمر فترة التسجيل في برنامج الهجرة العشوائية لمدة شهر كامل تنتهي في مطلع شهر نوفمبر 2019، وقد وضعت وزارة الخارجية الأمريكية بعض الشروط والضوابط الجديدة للتسجيل في برنامج الهجرة العشوائية لأمريكا لعام 2021م، وسوف نضع لكم في الأسطر القادمة جميع إجابات الأسئلة التي قد يرغب بعض المتقدمين للتسجيل في برنامج الهجرة العشوائية، بمعرفتها بالإضافة إلى رابط وطريقة التقديم الالكتروني.







موعد فتح باب القرعة العشوائية لعام 2021م:

سوف يتم فتح أبواب القرعة العشوائية يوم 3 أكتوبر من العام الجاري، وسوف يتم التقديم إلكترونياً من خلال إدخال بيانات المتقدم عبر الموقع الرسمي للهجرة العشوائية، وسوف يستمر التقديم لمدة شهر تقريباً تنتهي الأسبوع الأول من شهر نوفمبر، ويجب على المتقدم للتسجيل بالقرعة العشوائية عام 2021 الاحتفاظ بالرقم التأكيدى أو الكونفرميشن نمبر confirmation number ، والذي سوف يتم الاستعلام به عن نتائج الهجرة خلال شهر مايو القادم من العام القادم 2020م.







شروط التسجيل في برنامج الهجرة العشوائية لعام 2021م:

أضافت وزارة الخارجية الأمريكية منذ بداية العام الحالي في شهر يناير 2019 بعض الشروط الجديدة للتسجيل في القرعة العشوائية للهجرة لعام 2021م، لتجنب بعض الأشخاص الذين يقومون بإدخال نفس البيانات مرتين وأيضا التلاعب والغش في إدخال البيانات، وأما عن شروط التسجيل في القرعة العشوائية لعام 2021م فهي كالأتي:

1- يجب ألا يقل سن المتقدم عن 18 عام.

2- يجب على المتقدم للتسجيل في برنامج القرعة العشوائية أن يكون حاصلاً على مؤهل متوسط أو عالي، ويجب أن يكون يعمل في الفترة الحالية.

3- لا يشترط على جميع المتقدمين إجادة اللغة الإنجليزية.

4- التسجيل بواسطة موقع الوزارة الإلكتروني فقط وبصورة حديثة.

5- يجب إدخال رقم جواز سفر ساري المدة، وبه جميع بيانات المتقدم الحديثة.

6- ملء استمارة الهجرة الإلكترونية، عن طريقة تسجيل جميع الحقول الإجبارية المطلوبة.

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رابط وطريقة التسجيل في برنامج الهجرة العشوائية لعام 2021م:

يتم دائما التسجيل في برنامج الهجرة العشوائية، من خلال موقع وزارة الخارجية الرسمي الخاص بتلقي طلبات الهجرة العشوائية من هنا والذي سوف يتم تفعيله مع بداية فتح أبواب الهجرة العشوائية في مطلع أكتوبر القادم، وبالنسبة للتسجيل في برنامج الهجرة العشوائية فمن خلال إتباع الخطوات التالية:

1- يجب ملء جميع الخانات الإجبارية المطلوبة بمعلومات صحيحة عن محل الإقامة، والوظيفة الحالية، ومكان الولادة، وغيرها من البيانات الأخرى.