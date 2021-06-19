رابط Kuwait Mosafer للتسجيل والسفر عبر مطار الكويت

أعلنت إدارة الطيران المدني في دولة الكويت أنه يجب على المسافر عبر مطار الكويت التسجيل على تطبيق مسافر وهو من الإجراءات الهامة، منصة كويت مسافر هي موقع إلكتروني تشرف عليه الهيئة العامة للطيران المدني وتقوم بإدارته إحدى الشركات الأرضية المعتمدة بمطار الكويت، وأكدت هيئة الطيران المدني أن كل البيانات على منصة كويت مسافر تحظى بكامل الأامان والسرية، هذاا وقد قامت الهيئة بتيسير التسجيل على المنصة لكل المسافرين.

رابط منصة كويت مسافر

على المسافر من وإلى مطار الكويت أن يقوم بالتسجيل على موقع كويت مسافر حتى يتمكن من إنهاء كافة الإجراءات بسهولة ويسر قبل التوجه إلي المطار أو الوصول إليه، هذا ويوفر موقع كويت مسافر الوقت والجهد على الجميع، حيث تتمكن من إنجاز الكثير من المعاملات عبر منزلك، كما يساعدك الموقع على معرفة كافة الاشتراطات الصحية في الكويت، ابط منصة كويت مسافر هو:

kuwaitmosafer.com

هذا وقد تم تدشين تلك المنصة في النصف الثاني من 2020، وكانت الكويت من أوائل دول العالم في هذا التحول الرقمي للحفاظ على سلامة كل من يمر من وإلى مطار الكويت.