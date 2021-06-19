Take a fresh look at your lifestyle.


رابط Kuwait Mosafer للتسجيل والسفر عبر مطار الكويت

بواسطة محمود عطا الله
رابط كويت مسافر رابط كويت مسافر

أعلنت إدارة الطيران المدني في دولة الكويت أنه يجب على المسافر عبر مطار الكويت التسجيل على تطبيق مسافر وهو من الإجراءات الهامة، منصة كويت مسافر هي موقع إلكتروني تشرف عليه الهيئة العامة للطيران المدني وتقوم بإدارته إحدى الشركات الأرضية المعتمدة بمطار الكويت، وأكدت هيئة الطيران المدني أن كل البيانات على منصة كويت مسافر تحظى بكامل الأامان والسرية، هذاا وقد قامت الهيئة بتيسير التسجيل على المنصة لكل المسافرين.

رابط منصة كويت مسافر

على المسافر من وإلى مطار الكويت أن يقوم بالتسجيل على موقع كويت مسافر حتى يتمكن من إنهاء كافة الإجراءات بسهولة ويسر قبل التوجه إلي المطار أو الوصول إليه، هذا ويوفر موقع كويت مسافر الوقت والجهد على الجميع، حيث تتمكن من إنجاز الكثير من المعاملات عبر منزلك، كما يساعدك الموقع على معرفة كافة الاشتراطات الصحية في الكويت، ابط منصة كويت مسافر هو:
kuwaitmosafer.com
هذا وقد تم تدشين تلك المنصة في النصف الثاني من 2020، وكانت الكويت من أوائل دول العالم في هذا التحول الرقمي للحفاظ على سلامة كل من يمر من وإلى مطار الكويت.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

قد يعجبك ايضا
أخبار العالم

الاشتراك في مسابقة الحلم mbc 2021 ودخول سحب الـ 250.000$

أخبار العالم

التسجيل على كويت مسافر.. تعرف على الرابط والخطوات

أخبار العالم

تراجع ملحوظ للغبار.. توقعات طقس الكويت غدًا السبت 19 يونيو 2021

أخبار العالم

غارات عنيفة الآن وهاشتاج غزة تحت القصف يتصدر تويتر والمقاومة تسقط أول طائرة إسرائيلية

أخبار العالم

الكويت تعلن موعد وشروط السماح بعودة العمالة الوافدة إلى البلاد

أخبار العالم

حالة الطقس في الكويت غدًا الجمعة 18 يونيو 2021.. تعرف على التفاصيل

أخبار العالم

من هو مسعود بن محمد العامري وزير العدل القطري الجديد؟

أخبار العالم

توقعات الطقس في الكويت غدًا الخميس 17 يونيو 2021

أخبار العالم

تعرف على حالة الطقس في الكويت غدًا الأربعاء 16 يونيو 2021

أخبار العالم

رابط حجز موعد اللقاح المضاد لكورونا في مملكة البحرين


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.