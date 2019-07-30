رجل اللوح الطائر يحاول من جديد…”لا يحب أن يفشل”

أعلن الفريق الخاص بالمغامر الفرنسي فرانكي زاباتا “رجل اللوح الطائر”، وهو بطل العالم وأوربا في رياضة “الجيت سكي” سابقا، عن تحضيره لمحاولة جديدة بعد أن فشل في عبور بحر المانش الأسبوع الفائت على اللوح الطائر (flyboard) حيث إنطلق الرياضي و المخترع الفرنسي من قرب شاطئ في سانغات وسقط أثناء نزوله للتزود بالوقود حيث قيل أنه تعرقل و سقط في بحر المانش ولم يكمل مسعاه في ذلك اليوم.

و كان قد نجح الرياضي و المخترع الفرنسي فرانكي زاباتا “رجل اللوح الطائر” في احتفالات يوم الباستيل العالمي في إبهار رئيس فرنسا ايمانويل ماكرون وعدد من الممثلين السياسيين من دول أوربية أخري و الحشد كافة بعد أن طار فوق الشانزليزيه في عرض عسكري وأعرب الجميع عن انبهارهم بهذا الاختراع المذهل و عن ما توصلت إليه فرنسا من تقدم في مجال الاختراعات العلمية

ونقلت “france press” عن المتحدث باسم زاباتا قوله:”أنه لا يريد أن يفشل. سيحاول مرة أخرى في نهاية هذا الأسبوع. الجمعة أو السبت أو الأحد وفقا للطقس”. وكان الرياضي قد حاول يوم الخميس الماضي عبور بحر المانش بعد أن أقلع من قرب شاطئ في سانغات على لوحه الطائر “flyboard air”لكنه سقط بالقرب من قارب كان سيتزود منه بالوقود لإكمال رحلته و قام الغواصون بإنتشاله كما أضاف المتحدث بإسم زاباتا :”فرانكي جاهز. أمضى نهاية الأسبوع في مارسيليا لإصلاح اللوح المتضرر”.