أجمل رسائل تهنئة رمضان 2019 للأصدقاء لتبادلها عبر الجوال ومواقع التواصل

تستقبل الأمة الإسلامية خلال أيام قليلة أعظم شهور العام شهر رمضان المبارك والذي يملأ قلوب المسلمين بالفرحة والبهجة والسرور، ويتجه الكثير من الأشخاص للبحث عن رسائل تهنئة رمضان للأصدقاء وذلك من أجل تبادلها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو الجوال من أجل التهنئة بقدوم الشهر المبارك أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، فمن خلال هذه الصفحة نستعرض معكم مجموعة متنوعة من أجمل رسائل تهنئة رمضان 2019 لإرسالها وتبادلها.

وقد أكدت الحسابات الفلكية أن أول أيام شهر رمضان المبارك هذا العام سيكون يوم الخامس من مايو حيث تبقى القليل على حلول شهر رمضان المبارك، كما أكدت الحسابات الفلكية أيضاً أن شهر رمضان هذا العام سيكون ناقص أي سيكون عدد أيام شهر رمضان المبارك تسعة وعشرين يوماً فقط.

رسائل تهنئة رمضان 2019

وتستعد المساجد في جميع أرجاء الأرض لاستقبال شهر رمضان المبارك، كما تستعد الأهلي في البيوت والشوارع أيضاً لاستقبال الشهر الكريم، كما يتوجه البعض لعمل الخير في هذه الشهر المبارك وذلك بعمل موائد الرحمن لإطعام المساكين والمحتاجين وآخرين يعملون الخيرات بأشكال مختلفة.

يبحث الكثير في هذه الأيام عن رسائل تهنئة رمضان للأصدقاء 2019 والتي من خلالها يهنئ الجميع الأقارب والأحباب بعضهم البعض بحلول الشهر المبارك.

رسائل رمضان

مسحراتي .. يقول كلوا زبادي وفول ..وأوعي تفطر .. وصيامك إن شاء الله مقبول

أكيد سبقني كتير وقالو رمضان كريم بس ياريت تكون منى أطعم وأرق من الغير لأنك غير الغير وتستاهل كل خير

أرسلك قبل الغير كل عام وإنت بخير قالو تحب تقول لمين .. كل سنة وأنت طيب

ملقتش غيرك يا جميل لينا ناس محبوبين ومن القلب قريبين . حبينا بس نقولهم كل سنة وأنتم طيبين

تهنئة ممزوجة بأيات القرآن تحفظك من كل شيطان وتبارك لك قدوم شهر رمضان برمضان أهنيك

ومن أنهار الجنة .. ربى يسقيني ويسقيك ويجعل فيها نصيب ليا وليك

يسعدك ربي يا سيد الكل وكل رمضان بالفرحة يطل وتهنئه خاصه لك قبل الكل يا رب . يا رحمن

يامنان ..بلغ قارئ الرسالة رمضان ..وأجعله يزهى حسناً وسط الجنان ليه بقينا زي الأغراب

ونذكركم متابعينا بالصلاة وخاصة صلاة التراويح والتهجد خلال شهر رمضان المبارك، وكذلك قيام الليل وكثرة الدعاء والصدقات والتي تزيد من الأجر والثواب عند الله.

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