رسميًا روسيا تعلن استخدام هذا الدواء لمعالجة مصابي فيروس كورونا

بعد أن اثار استخدام دواء كان يُستعمل قديمًا لعلاج الملاريا ، في علاج مصابي فيروس كورونا جدلًا عالميًا ، أقرت دولة روسيا رسميًا أمس السبت استخدامه كـ ” دواء لمعالجة مصابي فيروس كورونا “، ورات وزارة الصحة الروسية أنه لا يوجد ما يمنع من استخدام دواء “هيدروكسي كلوروكين” المعتمد كدواء لعلاج الملاريا في العلاج من الفيروس المستجد، على الرغم من أن هذا العقار غير مسجل في روسيا، وجاء في بيان لوزارة الصحة الروسية “من وجهة نظر علم الأدوية لا توجد أية عراقيل سريريًا لاستخدام هذه الدفعة من هيدروكسي كلوروكين”، وأضافت أن هذا الدواء “لا يختلف من حيث فعاليته ومدى أمنه عن العقاقير المسجلة في روسيا سابقا بنفس التسمية الدولية غير المسجلة”.

دواء لمعالجة مصابي فيروس كورونا

هيدروكسي كلوروكين لعلاج كورونا

وكانت وزارة الصحة الروسية اعطت يوم الخميس توجيهاتها للهيئات الطبية لديها بهذا المعنى وأوضحت أن الصين قدمت لروسيا أكثر من 68 ألف عبوة من هذا العقار، وبعد إقراره رسميًا يتوقع أن يتم توزيع هيدروكسي كلوروكين على المستشفيات التي تعالج حالات كوفيد-19 أو الأشخاص الذين يشتبه بإصابتهم به.

ويجدر الذكر أن عقار الكلوروكين كما الهيدروكسيكلوروكين يُستخدم منذ عشرات السنين في علاج الملاريا ، غير أنه لهذا العقار آثار جانبية على جانب من الخطورة ولا سيما فيما غذا أعطي بجرعات كبيرة أو مع أدوية أخرى على الرغم من خصائصه المضادة للفيروسات

يشار إلى أن الكلوروكين كما الهيدروكسيكلوروكين هو عقار يستخدم منذ عقود في علاج الملاريا. لكن لهذين العقارين آثار جانبية خطيرة، خصوصاً إذا تم إعطاؤهما بجرعات عالية أو معاً مع أدوية أخرى، رغم أن لديهما مزايا مضادة للفيروسات.

توصية باستخدام دواء على نطاق واسع

وقد دعا مسؤولون وأطباء باستخدام هذا الدواء على نطاق واسع في علاج مصابي فيروس كوفيد – 19، الذي قال عنه الريئس الامريكي دونالد ترامب أنه “هبة من السماء” ، ولكن هناك حذر من الاوساط العلمية والهيئات الصحية من استخدام الدواء لعلاج كورونا ودعت لانتظار ما يكشف عنه التحقق العلمي من فعاليته وحذروا من مخاطر على المرضى .

وفي ذات السياق كانت دراسات أجريت في فرنسا والصين كشفت عن نتائج واعدة ولكن لم يتم تأكيد فعالية العقارين بحسب الوكالة الأوروبية للأدوية، وكانت الوكالة مطلع أبريل الجاري أوصت باستخدام العقارين الكلوروكين والهيدروكسيكلوروكين فقط في إطار التجارب السريرية أو “البرامج الطارئة”.