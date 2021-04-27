أصدر وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي قرارًا بتحديد رسوم 58 خدمة تقدمها الإدارة العامة للمرور والإدارات الفنية التابعة لها، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير أسعار رسوم الفحص الفني للسيارات في مرور الكويت الجديدة في 2021، هذا وقد تم نشر رسوم مرور الكويت الجديدة 2021 في الجريدة الرسمية مع نهاية شهر مارس الجاري، على أن يتم تطبيق الرسوم الجديدة بعد شهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

رسوم الفحص الفني للسيارات مرور الكويت

من القرارات الجديدة التي أصدرها الوزير الشيخ ثامر العلي، أن يتم إعفار السيارات الخاصة الجديدة والدراجات الآلية الخاصة الجديدة من رسوم الفحص الفني لمدة ثلاثة سنوات بشرط أن تكون واردة من الوكالات المعتمدة من الجهات المختصة وبشرط أن تكون وثيقة التأمين الإجباري ضد الغير سارية المفعول لمدة ثلاث سنوات، كما تعفى من رسوم الفحص الفني لمدة سنتين سيارات النقل الخفيفة الجديدة التي لا تزيد حمولتها عن 2 طن والواردة من الوكالات المعتمدة من الجهات المختصة، بشرط أن تكون وثيقة التأمين الإجباري ضد الغير سارية لمدة سنتين.

هذا وقيمة رسوم الفحص الفني للسيارات الخاصة بالكويت 2 دينار، وهي نفس قيمة رسوم الفحص الفني لسيارات النقل المتوسط والخفيف والثقيل وسيارات الأجرة ونقل الركاب، بينما قيمة رسم الفحص الفني للدراجة الآلية 1 دينار كويتي، بينما بلغ قيمة رسوم الفحص الفني الخارجي للسيارات الخاصة (الصالونات) وسيارات النقل المشترك 10 دينار.

