رسوم القنصلية المصرية في الكويت 2022/2021.. لكافة الخدمات تصديق وتوثيق والتوكيل والفيش وتجديد جواز السفر

بواسطة محمود عطا الله
رسوم القنصلية المصرية بالكويت رسوم القنصلية المصرية بالكويت

نشرت القنصلية المصرية في دولة الكويت قائمة رسوم الخدمات التي تُقدمها لأبناء الجالية المصرية، تلك الجالية التي تعتبر واحدة من أكبر الجاليات في الدولة الخليجية، ونستعرض من خلال هذا التقرير رسوم خدمات القنصلية المصرية في الكويت 2022/2021 والتي تم إعلانها رسميًا، هذا وتُقدم القنصلية خدمات هامة جدا للوافدين المصريين في الكويت وأسرهم الملتحقين معهم هناك

رسوم القنصلية المصرية في الكويت

  • رسوم جواز سفر جديد مميكن 61 دينار كويتي.
  • جواز سفر جديد بدل فاقد أو تالف 75 دينار.
  • رسوم تصديق عادي من القنصلية المصرية بالكويت 17 دينار.
  • تصديق تجاري 45 دينار.
  • رسوم توكيل عادي 17 دينار.
  • رسوم توكيل تجاري القنصلية المصرية 45 دينار كويتي.
  • تصريح عمل مؤهل عالي 37 دينار.
  • تصريح عمل مؤهل متوسط 31 دينار.
  • رسوم عمل الفيش القنصلية المصرية بالكويت 5 دينار.
  • الشهادات الإدارية 14 دينار.
  • وثيقة فلسطينية 54 دينار.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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