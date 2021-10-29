رسوم القنصلية المصرية في الكويت 2022/2021.. لكافة الخدمات تصديق وتوثيق والتوكيل والفيش وتجديد جواز السفر

نشرت القنصلية المصرية في دولة الكويت قائمة رسوم الخدمات التي تُقدمها لأبناء الجالية المصرية، تلك الجالية التي تعتبر واحدة من أكبر الجاليات في الدولة الخليجية، ونستعرض من خلال هذا التقرير رسوم خدمات القنصلية المصرية في الكويت 2022/2021 والتي تم إعلانها رسميًا، هذا وتُقدم القنصلية خدمات هامة جدا للوافدين المصريين في الكويت وأسرهم الملتحقين معهم هناك

رسوم القنصلية المصرية في الكويت