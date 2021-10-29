رسوم القنصلية المصرية في الكويت 2022/2021.. لكافة الخدمات تصديق وتوثيق والتوكيل والفيش وتجديد جواز السفر
نشرت القنصلية المصرية في دولة الكويت قائمة رسوم الخدمات التي تُقدمها لأبناء الجالية المصرية، تلك الجالية التي تعتبر واحدة من أكبر الجاليات في الدولة الخليجية، ونستعرض من خلال هذا التقرير رسوم خدمات القنصلية المصرية في الكويت 2022/2021 والتي تم إعلانها رسميًا، هذا وتُقدم القنصلية خدمات هامة جدا للوافدين المصريين في الكويت وأسرهم الملتحقين معهم هناك
رسوم القنصلية المصرية في الكويت
- رسوم جواز سفر جديد مميكن 61 دينار كويتي.
- جواز سفر جديد بدل فاقد أو تالف 75 دينار.
- رسوم تصديق عادي من القنصلية المصرية بالكويت 17 دينار.
- تصديق تجاري 45 دينار.
- رسوم توكيل عادي 17 دينار.
- رسوم توكيل تجاري القنصلية المصرية 45 دينار كويتي.
- تصريح عمل مؤهل عالي 37 دينار.
- تصريح عمل مؤهل متوسط 31 دينار.
- رسوم عمل الفيش القنصلية المصرية بالكويت 5 دينار.
- الشهادات الإدارية 14 دينار.
- وثيقة فلسطينية 54 دينار.