رسوم ترخيص مظلات السيارات في الكويت.. تعرف على قيمتها

بواسطة محمود عطا الله
رسوم مظلات السيارات في الكويت رسوم مظلات السيارات في الكويت

أكدت بلدية الكويت أنه لن تكون هناك مظلات للسيارات بدون ترخيص، وأن الترخيص سوف يكون برسوم تُدفع لمرة، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير قيمة رسوم ترخيص مظلات في الكويت 2023 والذي من المرتقب أن يُعتمد رسميًا منتصف شهر أبريل بعد عطلة عيد الفطر، هذا وقد أكدت بعض التقارير أن محافظة حولي وحدها تضم ما يقرب من مليون مظلة سيارات بدون ترخيص.

كم رسوم ترخيص مظلات السيارات في الكويت؟

  • رسوم ترخيص مظلات السيارات خارج حدود العقار في الخاص والنموذجي هي سداد نصف دينار كويتي عن كل متر مربع تُحصل لمرة واحدة.
  • رسوم الترخيص للمظلات خارج حدود العقار في مناطق الاستعمال التجاري هي سداد 5 دينار كويتي عن كل متر مربع.
  • مظلات السيارات خارج حدود العقار في مناطق الجهات الحكومية والسكن الاستثماري ومناطق الاستعمال الصناعي والحرفي والزراعي يسدد لترخيصها واحد دينار كويتي فقط لكل متر مربع تدفع لمرة واحدة.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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