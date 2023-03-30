رسوم ترخيص مظلات السيارات في الكويت.. تعرف على قيمتها

أكدت بلدية الكويت أنه لن تكون هناك مظلات للسيارات بدون ترخيص، وأن الترخيص سوف يكون برسوم تُدفع لمرة، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير قيمة رسوم ترخيص مظلات في الكويت 2023 والذي من المرتقب أن يُعتمد رسميًا منتصف شهر أبريل بعد عطلة عيد الفطر، هذا وقد أكدت بعض التقارير أن محافظة حولي وحدها تضم ما يقرب من مليون مظلة سيارات بدون ترخيص.

كم رسوم ترخيص مظلات السيارات في الكويت؟