رسوم ترخيص مظلات السيارات في الكويت.. تعرف على قيمتها

أكدت بلدية الكويت أنه لن تكون هناك مظلات للسيارات بدون ترخيص، وأن الترخيص سوف يكون برسوم تُدفع لمرة، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير قيمة رسوم ترخيص مظلات في الكويت 2023 والذي من المرتقب أن يُعتمد رسميًا منتصف شهر أبريل بعد عطلة عيد الفطر، هذا وقد أكدت بعض التقارير أن محافظة حولي وحدها تضم ما يقرب من مليون مظلة سيارات بدون ترخيص.
كم رسوم ترخيص مظلات السيارات في الكويت؟
- رسوم ترخيص مظلات السيارات خارج حدود العقار في الخاص والنموذجي هي سداد نصف دينار كويتي عن كل متر مربع تُحصل لمرة واحدة.
- رسوم الترخيص للمظلات خارج حدود العقار في مناطق الاستعمال التجاري هي سداد 5 دينار كويتي عن كل متر مربع.
- مظلات السيارات خارج حدود العقار في مناطق الجهات الحكومية والسكن الاستثماري ومناطق الاستعمال الصناعي والحرفي والزراعي يسدد لترخيصها واحد دينار كويتي فقط لكل متر مربع تدفع لمرة واحدة.