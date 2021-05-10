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رقم التواصل لبرنامج الشارة وكيفية الاشتراك على قناة ابو ظبي الإمارات

بواسطة زكريا منير
رقم برنامج الشارة

ويعتمد برنامج الشارة توظيف ميزانية اموال كبيرة تضع كجوائز للمشتركين، وهو برنامج مسابقات رمضاني تتعدد فقراته وجوائزه التي ترصد لهذا الموسم من نسخة البرنامج. ويتم بثه يومياً في الساعة 10:00 بتوقيت الإمارات على قناة أبو ظبي الإمارات ومن تقديم الاعلامية المتميزة حصة الفلاسي، ويهتم الشارة بإبراز ثقافة مرتبطة بالتراث القديم لنقل الموروث الشعبي الى المشاهدين في بث لايف فياخذ برنامج الشارة شكل أسئلة مسابقات أسئلة عامة تستغل بالتعريف بتراث الإمارات.

اعتمدت الشارة فتح ارقام للتواصل داعية الجميع سوء من داخل الإمارات او خارجها بالإشتراك من خلال طلب الارقام الارضية المتاحة.

ماهو برنامج الشارة

ويركز برنامج الشارة ليكون مراة تعكس تراث الإمارات من تقاليد وعادات ولهجات وإرث شعبي ومهن حرفية شعبية الامر الذي يرسخ هوية الإمارات لدى المواطنين وجعلها محل تداول. وقد اشتهر البرنامج منذ إطلاق اول نسخة له في 2010 فيما يأتي عاماً بعد عاماً بحلة جديدة وتتوسع الجوائز النقدية التي ترصد للمشتركين ويمكن الاشتراك عن طريق الرقم المحدث كالآتي:

  • رقم برنامج الشارة للمشاركة من داخل الإمارات  4145721-02 أو 4145723-02
  • رقم برنامج الشارة للمشاركة من خارج الإمارات 97124145766
زكريا منير

زكريا منير علي أبلغ من العمر 29 عاما مدون على شبكة الأنترنت وكاتب في كلمة ملتزم بنقل الحقيقة بحيادية تامة

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