رقم كارثي وصلنا إليه.. تعرف على عدد حالات كورونا في العالم

عدد حالات كورونا حول العالم واحد من أكثر ما يشغل بال قطاع كبير من المواطنين في العالم كله في ظل تفشي المرض بشكل واضح خلال الأشهر القليلة الماضية حيث يعتبر فيروس كورونا واحد من أبرز وأقوى الأمراض المزمنة التي يشهدها العالم في الوقت الحالي والتي ليس له أي علاج حتى الآن فلم تتوصل أي دولة في العالم إلى علاج فعال لذلك الفيروس اللعين.

عدد حالات كورونا في العالم

قناة سي إن بي سي قد سلطت الضوء على ذلك الأمر خلال الفترة الحالية، حيث أعلنت منذ قليل على وصول عدد حالات كورونا في العالم إلى 4 ملايين إصابة اليوم الموافق 8 مايو مع تسليط الضوء بالرسم البياني لطريقة زيادة الأعداد منذ ظهور المرض وحتى تلك اللحظة في رسم بياني يشرح كل شيء.

نفاصيل حالات كورونا في العالم

وبحسب ما يظهر في الصورة الموجودة في الأعلى أن الأعداد بدأت تظهر في يوم السادس من مارس حيث وصل عدد حالات كورونا في العالم إلى 102 ألف حالة مصابة، وبعد غضون حوالي شهر واحد وتحديدا في يوم الثاني من أبريل وصل العالم إلى أول مليون إصابة بفيروس كورونا.

وواصلت الأعداد النزيف في ظل التفشي الواضح للمرض في العالم كله حيث وصل عدد حالات كورونا في العالم إلى 2 مليون و76 ألف حالة مصابة في يوم الخامس عشر من أبريل الماضي، وبحسب ما أذاعته القناة على شاشتها بأن عدد حالات كورونا في العالم أتموا الـ4 ملايين حالة اليوم.