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رقم مسابقة الحلم المرادف لدولتك وسر الفوز بجائزة لـ 250.000$

بواسطة Mohamed said
مسابقة الحلم مسابقة الحلم

يبحث الكثيرين عن رقم مسابقة الحلم الخاص بالدولة التي ينتمي لها، من أجل الاشتراك في المسابقة الأضخم والأكبر والأشهر من حيث قيمة الجوائز المالية التي تقدمها، والتي تخطت هذا العام حاجز الـ 3.5 مليون دولار أمريكي، يتم توزيعها على عدد من السحوبات المتفاوتة من حيث القيمة، وفي مواعيد مختلفة بدأت في يناير الماضي على جائزة الـ 125 ألف دولار أمريكي، وربحها الإماراتي محمد اللباني، وتنتهي بجائزة الحلم الأكبر  في نهاية ديسمبر المقبل على جائزة المليون دولار.

1 الاشتراك في مسابقة الحلم
2 رقم مسابقة الحلم المرادف لدولتك

الاشتراك في مسابقة الحلم

يمكن الآن الاشتراك في مسابقة الحلم من خلال الاتصال على الرقم المرادف لدولتك أو إرسال رسالة تحتوي على كلمة حلم إلى ذات الرقم أو عبر الرقم الدولي الموحد، كما يمكنك التواصل من خلال تحميل تطبيق حلم للهواتف الذكية وتثبيته وتسجيل الدخول باسم المستخدم ورقم الجوال، أو الاشتراك من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي، وتدوين البيانات الشخصية المطلوبة.

رقم مسابقة الحلم المرادف لدولتك

أما عن الرقم المرادف لدولتك والذي يختلف من دولة إلى أخرى، فيمكنك الحصول على رقم دولتك للاتصال للاشتراك في مسابقة الحلم، والإجابة على السؤال الذي يصلك بشكل صحيح من أجل تفعيل المشاركة، وفي حالة عدم إدراج رقم اسم دولتك، يمكن الاتصال على الرقم الدولي الموحد لجميع الدول، ويمكنك الآن متابعة أرقام التشارك من خلال الصور التالية:

رقم مسابقة الحلم المرادف لدولتك وسر الفوز بجائزة لـ 250.000$
رقم مسابقة الحلم المرادف لدولتك وسر الفوز بجائزة لـ 250.000$

كما يمكنك متابعة التفاصيل من خلال الموقع الرسمي للمسابقة عبر : mbc

Mohamed said
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