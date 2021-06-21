رقم مسابقة الحلم المرادف لدولتك وسر الفوز بجائزة لـ 250.000$

يبحث الكثيرين عن رقم مسابقة الحلم الخاص بالدولة التي ينتمي لها، من أجل الاشتراك في المسابقة الأضخم والأكبر والأشهر من حيث قيمة الجوائز المالية التي تقدمها، والتي تخطت هذا العام حاجز الـ 3.5 مليون دولار أمريكي، يتم توزيعها على عدد من السحوبات المتفاوتة من حيث القيمة، وفي مواعيد مختلفة بدأت في يناير الماضي على جائزة الـ 125 ألف دولار أمريكي، وربحها الإماراتي محمد اللباني، وتنتهي بجائزة الحلم الأكبر في نهاية ديسمبر المقبل على جائزة المليون دولار.

الاشتراك في مسابقة الحلم

يمكن الآن الاشتراك في مسابقة الحلم من خلال الاتصال على الرقم المرادف لدولتك أو إرسال رسالة تحتوي على كلمة حلم إلى ذات الرقم أو عبر الرقم الدولي الموحد، كما يمكنك التواصل من خلال تحميل تطبيق حلم للهواتف الذكية وتثبيته وتسجيل الدخول باسم المستخدم ورقم الجوال، أو الاشتراك من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي، وتدوين البيانات الشخصية المطلوبة.

الفرصة أمامك لتربح 250 ألف دولار.. ربع مليون دولار جايز يكونوا من نصيبك! https://t.co/gGehpqjbvs pic.twitter.com/iJwCwftx7b — الحلم (@Dream_MBC) June 20, 2021

رقم مسابقة الحلم المرادف لدولتك

أما عن الرقم المرادف لدولتك والذي يختلف من دولة إلى أخرى، فيمكنك الحصول على رقم دولتك للاتصال للاشتراك في مسابقة الحلم، والإجابة على السؤال الذي يصلك بشكل صحيح من أجل تفعيل المشاركة، وفي حالة عدم إدراج رقم اسم دولتك، يمكن الاتصال على الرقم الدولي الموحد لجميع الدول، ويمكنك الآن متابعة أرقام التشارك من خلال الصور التالية:

كما يمكنك متابعة التفاصيل من خلال الموقع الرسمي للمسابقة عبر : mbc