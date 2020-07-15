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[رقم هاتف] شركة خدمة طلبات البحرين.. إعثر على المطاعم القريبة منك وإطلب أونلاين

بواسطة زكريا منير
رقم طلبات للتوصيل

رقم طلبات البحرين، هي شركة لخدمة توصيل طلبات الأطعمة أونلاين، حيث تتيح لعملاءها البحث عن المطاعم المشهورة وفق الفروع الأقرب لمناطقهم. فيتحقق للعميل الولوج إلى قائمة المأكولات المختلفة ،لإختيار طلبه، وآخر العروض والخصومات التي تصدرها تلك المطاعم. ثم إتمام عملية الدفع أونلاين أو الدفع عند إستلام الطلب ويتم التوصيل من خلال خاصية التتبع المباشر.

1 طلبات دوت كوم
2 رقم طلبات البحرين

طلبات دوت كوم

ويعد موقع طلبات الإلكتروني هو الأول على مستوى الخليج، في خدمة التوصيل، مع خيارات أكثر مرونة في تحديد مكونات الأطباق التي تريدها، مع تحديد سعر كل إضافة أمامك، وعرض الأصناف الأكثر مبيعاً، وهي الشركة الرائدة التي تأسست في 2004 في رؤية طموحة لتطوير مجال خدمة الطلب أونلاين في السوق الكويتي، ويقع مقرها في الكويت، ويضم نشاط عملها دول “المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والبحرين وقطر والأردن”.

وتوفر طلبات خدمة التواصل مع العملاء عن طريق المحادثة المباشرة لإستقبال أي شكوى حول أي طلب أو تعديله أو إستفسار عام حول خدماتها في التوصيل، على مدار 24 ساعة، طوال أيام الأسبوع.

وتتيح طلبات تحديد أقسام المطاعم وفق نوع المطبخ، مع عرض فئات قائمة الأطعمة، وعرض الخصوم والعروض إن وجدت، مع إمكانية إنشاء تقييم للمطعم، بدءاً من، تغليف الطلب، القيمة مقابل السعر، وقت التوصيل، جودة الأصناف.

رقم طلبات البحرين

  • خط الهاتف الثابت: 17003176 :talabat
  • شركة طلبات للخدمات
  • الموقع الإلكتروني www.talabat.com
زكريا منير

زكريا منير علي أبلغ من العمر 28 عاما مدون على شبكة الأنترنت وكاتب في نجوم مصرية ملتزم بنقل الحقيقة بحيادية تامة

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