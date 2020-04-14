رمضان 2020-1441.. موعد أول أيام شهر الصيام في السعودية والإمارات والكويت وقطر

موعد أول رمضان 2020 في السعودية والإمارات وقطر والكويت هو الموعد المرتقب للجميع في تلك الدول العربية والمرتقبين لبداية وغرة شهر الصوم الفضيل، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير تاريخ أول رمضان 2020 فلكيًا في تلك الدول، كما نستعرض معكم تاريخ موعد يوم الرؤية الشرعية واستطلاع الهلال، حيث تعتمد تلك الدول في تحديد غرة رمضان على الرؤية الشرعية لتحري الهلال بالعين المُجردة أو بالمناظير.

غرة رمضان 2020 وبداية شهر الرحمة

يترقب الجميع في العالم، موعد أول رمضان من العام إلى الآخر، للفضل الكبير لهذا الشهر العظيم، ويقول سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام عن شهر رمضان “إذا جاء رمضان، فُتحت أبواب الجنة”، وصوم رمضان هو أحد أركان الإسلام الخمسة، وهو فرض على كل مُسلم قادر، ومع بداية رمضان، يجتهد الجميع في الصيام والقيام وعمل الصالحات الباقيات، وفي الليالي العشرة الأخيرة، يتحرى الجميع ليلة القدر.

موعد أول رمضان 2020 فلكيًا في السعودية والإمارات والكويت وقطر

يوم رؤية واستطلاع هلال غرة رمضان 1441 سوف يكون يوم 29 شعبان الموافق يوم الأربعاء 22 أبريل 2020، وتؤكد الحسابات الفلكية الدقيقة، أنه لن تتم مشاهدة هلال رمضان مساء يوم الأربعاء، وأن شهر شعبان 1441 سوف يكون 30 يومًا، وأخر أيامه هو يوم الخميس 23 أبريل 2020، وعليه يكون موعد أول رمضان 2020 في السعودية والكويت والإمارات وقطر فلكيًا هو يوم الجمعة 24 أبريل 2020.