رمضان 2022 في الكويت.. تعرف على موعد أول بداية الشهر الكريم واستطلاع الهلال 1443

ساعات قليلة تفصلنا عن بداية شهر رمضان الفضيل 1443 في دولة الكويت وكل العالم هذا الشهر العظيم المرتقب من الجميع، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير موعد أول أيام شهر رمضان 2022 في الكويت فلكيًا، كما سنتابع معكم نتيجة استطلاع هلال رمضان في الكويت والتي سوف تظهر بصورة رسمية بعد صلاة المغرب ليوم الجمعة الموافق هجريًا 29 شعبان 1443، شهر رمضان العظيم هو الشهر التاسع من شهور السنة الهجرية، يؤدي المسلم خلال هذا الشهر إحدى أركان الإسلام الخمس وهي صوم رمضان.

أول أيام رمضان 2022 في الكويت فلكيًا

كل التقديرات الفلكية الدقيقة، ومنها تقديرات مركز العجيري الفلكي، تؤكد ان شهر شعبان 1443 سوف يكون غير كامل العدة وأنه سوف ينتهي عن 29 يومًا، وأخر أيامه هو يوم الجمعة الموافق الأول من شهر أبريل 2022، وتؤكد الحسابات الفلكية، أن أول أيام شهر رمضان 2022 في الكويت سوف يكون يوم السبت 2 أبريل 2022، وأن هلال رمضان 1443 سوف يمكث في سماء الكويت لمدة 15 دقيقة بعد غروب شمس يوم الجمعة، إيذانًا ببداية الشهر الهجري الجديد.

استطلاع هلال رمضان 2022-1443 الكويت

على الرغم من التقدم الكبير في علم الفلك، إلا إن الكويت وكل الدول العربية، تعتمد في تحديد بدايات الشهور الهجرية على استطلاع وتحري الأهلة عن طريق العين المجردة أو باستخدام الوسائل المساعدة مثل المناظير، وعليه تابعونا مع نتيجة استطلاع هلال رمضان في الكويت مساء يوم الجمعة.