رمضان 2023 في الكويت.. تعرف على موعد أول أيام شهر الصيام 1444 فلكيًا

يترقب الجميع موعد أول أيام شهر رمضان 2023 في الكويت بالتاريخ الميلادي الذي يوافق هجريًا عام 1444، ومع قدوم هلال الفاتح من شهر رمضان في الكويت 2023 تبدأ أيام وليالي عظيمة ومباركة ينتظرها الجميع، حيث في شهر رمضان نفحات ربانية عظيمة، يلتمس الجميع تلك النفحات في ليالي الشهر الكريم، وخاصة خلال الأيام العشرة الأخيرة من هذا الشهر الفضيل، اللهم بلغنا رمضان.

أول رمضان 2023 في الكويت فلكيًا