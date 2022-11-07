رمضان 2023 في الكويت.. تعرف على موعد أول أيام شهر الصيام 1444 فلكيًا

يترقب الجميع موعد أول أيام شهر رمضان 2023 في الكويت بالتاريخ الميلادي الذي يوافق هجريًا عام 1444، ومع قدوم هلال الفاتح من شهر رمضان في الكويت 2023 تبدأ أيام وليالي عظيمة ومباركة ينتظرها الجميع، حيث في شهر رمضان نفحات ربانية عظيمة، يلتمس الجميع تلك النفحات في ليالي الشهر الكريم، وخاصة خلال الأيام العشرة الأخيرة من هذا الشهر الفضيل، اللهم بلغنا رمضان.
أول رمضان 2023 في الكويت فلكيًا
- العديد من المراكز الفلكية الكبيرة تحدد موعد أول أيام رمضان 2023 في الكويت وفي كل الدول العربي ومن ضمنها مركز العجيري.
- شهر رمضان الفضيل هو الشهر التاسع من شهور السنة الهجرية، يأتي بعد شهر شعبان 1444.
- يوم رؤية هلال رمضان في الكويت 2023 سوف يكون مساء يوم الثلاثاء 29 شعبان 1444 الموافق 21 مارس 2023.
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- طبقًا للحسابات الفلكية، لن تتم مشاهدة هلال رمضان مساء هذا اليوم في سماء دولة الكويت ومعظم الدول العربية.
- عليه وطبقًا للتقديرات الفلكية، سوف يكون موعد أول رمضان 2023 في الكويت سوف يكون يوم الخميس 23 مارس 2023.
- عدد أيام شهر رمضان 2023 في الكويت سوف يكون 29 يومًا، لينتهي الشهر الفضيل يوم الخميس 20 أبريل 2023، ليكون أول أيام عيد الفطر بالكويت 2023 يوم الجمعة 21 أبريل.