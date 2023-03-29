رواتب شهر أبريل 2023 في الكويت.. تعرف على موعد الصرف

كشفت عدة مصادر مُطلعة، عن موعد صرف رواتب شهر أبريل 2023 في الكويت لكل الموظفين العاملين في الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، حيث يشهد شهر أبريل مناسبة هامة وتكون الدولة في عطلة خلال تلك المناسبة، وهي عطلة عيد الفطر 2023 السعيد في دولة الكويت.

موعد صرف رواتب شهر أبريل 2023 في الكويت

قالت مصادر مؤكدة، أن موعد صرف رواتب شهر أبريل 2023 في الكويت لكل الموظفين في الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة، سوف يكون يوم الثلاثاء الموافق 18 أبريل 2023، أي أن صرف الرواتب سيكون قبل عطلة عيد الفطر السعيد الذي يترقبه الجميع بعد نهاية شهر رمضان العظيم.

آخر أيام شهر رمضان في الكويت فلكيًا سوف يوافق يوم الخميس 20 أبريل 2023، ليكون أول أيام عيد الفطر هو يوم الجمعة 21 أبريل، هذا ويخطط الجميع في الكويت حاليًا، لبرامج سياحية ترفيهية داخل أو خارج الكويت خلال عطلة العيد القادمة.