رواتب شهر مارس 2023 في الكويت.. تعرف على موعد الصرف

كشفت مصادر حكومية مُطلعة، عن موعد نزول رواتب شهر مارس 2023 في الكويت، هذا وقد دخلنا رسميًا في الأيام الأخيرة من شهر شعبان الكريم، واقتربنا من قدوم شهر رمضان، حيث أكدت حسابات مركز العجيري الفلكية، أن أول أيام شهر رمضان الفضيل 2023 في الكويت سوف يكون يوم الخميس القادم الموافق يوم 23 مارس 2023.

موعد إيداع رواتب شهر مارس 2023 الكويت