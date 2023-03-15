رواتب شهر مارس 2023 في الكويت.. تعرف على موعد الصرف

بواسطة محمود عطا الله
موعد نزول رواتب مارس 2023 الكويت موعد نزول رواتب مارس 2023 الكويت

كشفت مصادر حكومية مُطلعة، عن موعد نزول رواتب شهر مارس 2023 في الكويت، هذا وقد دخلنا رسميًا في الأيام الأخيرة من شهر شعبان الكريم، واقتربنا من قدوم شهر رمضان، حيث أكدت حسابات مركز العجيري الفلكية، أن أول أيام شهر رمضان الفضيل 2023 في الكويت سوف يكون يوم الخميس القادم الموافق يوم 23 مارس 2023.

موعد إيداع رواتب شهر مارس 2023 الكويت

  1. أكدت المصادر المطلعة موعد نزول رواتب شهر مارس 2023 في الكويت سوف يبدأ من يوم الإثنين 20 مارس 2023، وهناك بعض الوزارات سوف تودع الرواتب بعد هذا التاريخ.
  2. موعد صرف مكافأة طلبة جامعة الكويت والتعليم التطبيقي ومكافأة الخريجين ودعم العمالة يوم 23 مارس 2023.
  3. موعد صرف بدل الإيجار 2 أبريل 2023.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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