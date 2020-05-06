روسيا اليوم: انتحار المياردير دميتري بوسوف أحد أغنى أغنياء العالم صباح اليوم

أقدم رجل الأعمال الروسي الملياردير دميتري بوسوف على الانتحار بإطلاقه الرصاص من مسدسه، وفق ما نقلته قناة روسيا اليوم، ويعد رجل الأعمال من ضمن أغنى أغنياء روسيا وأدرك في قائمة فوربس” أشهر القوائم التي تضم أغنى أغنياء العالم.

انتحار رجل الأعمال الروسي الملياردير دميتري بوسوف

وأشارت لجنة التحقيق الروسية التي تحقق في الحادثة أن أحد أقارب رجل الأعمال الملياردير دميتري بوسوف عثر عليه في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء وهو مصاب بعيار ناري في رأسه بمنزله الريفي الذي يقع بالقرب من العاصمة الروسية موسكو، مؤكداً أنه وجد بجانب جثمانه مسدس من نوع Glock 19 gen 4، ولا تزال التحقيقات مستمرة للوصول إلى حقيقة أسباب انتحار رجل الأعمال.

نبذة عن حياة رجل الأعمال دميتري بوسوف

وعلى الجانب الآخر أوضح مجلة فوربس” أن رجل الأعمال الملياردير حصل على المرتبة السادسة والثمانون في قائمة أغنى أغنياء روسيا للعام الجاري، مشيرة إلى أن ثروته قدرت بحوالي 1.1 مليار دولار تقريباً

ويعتبر رجل الأعمال الروسي الملياردير دميتري بوسوف البالغ من العمر اثنان وخمسون عاماً أكبر مساهم في مجموعة “آلتيك” لتعدين الفحم وهي المجموعة المسيطرة على “سيب أنتراتسيت” كبرى شركات إنتاج الفحم الحجري من النوع UHG بل أنه تمكن بفضل قدراته من أن يصبح رئيس مجلس إدارتها وتعد الشركة من أكبر الشركات المنتجة والمصدرة للفحم المعدني على مستوى روسيا بأكملها