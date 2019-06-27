زار السبسي في المستشفى.. يوسف الشاهد يتحدث عن الحالة الصحية للرئيس التونسي

تحدث رئيس الوزراء التونسي السيد يوسف الشاهد عن الحالة الصحية للرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، حيث نفى الشاهد كل الأخبار التي تتحدث عن وفاة الرئيس السبسي، وقال في تصريحات رسمية عقب زيارة رئيس تونس في المستشفى “زرت الرئيس في المستشفى، ويجب وقف الأخبار غير الحقيقية والمزيفة حول وفاته”، مضيفا “الرئيس يتلقى العلاج الآن، ويتابعه أكفأ الأطباء في تونس” ، هذا ويذكر أن الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، كان قد تعرض لوعكة صحية حادة صباح اليوم وتم نقله للمستشفى العسكري.

الرئاسة التونسية، أصدرت بيان رسمي عن الحالة الصحية للرئيس السبسي، حيث قالت المتحدثة باسم الرئاسة سعيدة قراش، أن حالة الرئيس مستقرة الآن، وهو يتلقى العلاج الآن، ونفت الرئاسة جملة وتفصيلا خبر وفاة السبسي.