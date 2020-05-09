زعيم كوريا الشمالية يُوجه رسالتين لروسيا والصين بشأن فيروس كورونا

وجّه زعيم كوريا الشمالية كيم جونج، رسالة تهنئة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بمناسبة الذكرى الـ75 لانتصار الحلفاء في الحرب العالمية الثانية، متمنيًا لبلاده النجاح في محاربة تفشي فيروس كورونا.

وجاءت رسالة كيم للرئيس الروسي، بعدما أرسل رسالة يوم الجمعة لنظيره الصيني شي جينبينج أشاد فيها بنجاح بلاده في السيطرة على فيروس كورونا المستجد “كوفيد -19″، وذلك وفقًا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم السبت.

زعيم كوريا الشمالية يوجه رسالتين لروسيا والصين

وتمنّى زعيم كوريا الشمالية كيم جونج، في رسالته للرئيس الروسي، أن ينجح مع شعبه في تحقيق النصر والكفاح لبناء بلادهم، وأن يتمكنوا من القضاء على فيروس كورونا المستجد “كوفيد -19.

أما رسالة “كيم” للصين فجاءت شفهية، إذ أشاد فيها بنجاحها في وقف انتشار فيروس كورونا المستجد، فيما تعد هذه المرة هي الثانية التي يوجه فيها رسالة للصين في أزمتها مع الفيروس التاجي، إذ كانت المرة الأولى في شهر يناير الماضي، حينما عرض مساعدته لبكين في في تلك الأزمة، وهذا لقوة العلاقة بين البلدين.

شائعة وفاة “كيم”

وكان زعيم كوريا الشمالية قد غاب عن الأنظار نحو 3 أسابيع متتالية، مما أثار حوله تكهنات بوفاته، وطرحت تساؤلات من قبيل من يحل معه في حكم البلاد، فيما كذبت تقارير رسمية ما تردد بشأن تدهور صحة “كيم” أو وفاته، إذ ظهر في وسائل الإعلام الرسمية بكورويا، وهو يفتتح مصنع أسمدة.