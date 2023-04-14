زكاة الفطر 2023 في الكويت.. تعرف على المقدار والقيمة

زكاة الفطر فرض واجب على كل مسلم، صغير أو كبير يخرجها كل شخص عن نفسه وعن من يعولهم مثل الزوجة والأبناء الصغار، والأصل في زكاة الفطر أنها تكون صاع من أرز أو قمح أو شعير أو صاع من أي طعام منتشر في البلد التي تتواجد بها، ويجوز إخراج تلك الزكاة نقدًأ، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير مقدار وقيمة زكاة الفطر 2023 في الكويت، وبخصوص وقت إخراج تلك الزكاة، تُخرج في الأيام الأخيرة من شهر رمضان وقبل صلاة العيد.
زكاة الفطر 2023 الكويت
- قالت الهيئة الشرعية في بيت الزكاة أن مقدار زكاة الفطر 2023 في الكويت هي صاع من الأرز أو نحوه مما يعتبر قوتًا يتقوت به الناس، وأن الصاع هو 2.5 كيلو جرام من الأرز.
- أفتت الهيئة الشرعية في بيت الزكاة الكويتي أنه يجوز إخراج تلك الزكاة نقدًا وأن قيمة زكاة الفطر 2023 في الكويت نقدًا هي واحد دينار كويتي.
- هذا وقد أعلن بيت الزكاة أنه سوف يستقبل زكاة الفطر في ثمانية مراكز إيرادية موزعة في كل أنحاء الدولة، وتلك المراكز هي: مركز عبدالله السالم، مركز الخالدية، مركز مشرف، مركز الروضة، مركز القرين، مركز العارضية، مركز فهد الأحمد، مخزن السالمية التابع للبيت.
- مواعيد استقبال زكاة الفطر العينية في بيت الزكاة في الفترة المسائية من الساعة 8.30 حتى 11 مساء، خلال الفترة من 25 حتى 29 رمضان.