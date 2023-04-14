زكاة الفطر 2023 في الكويت.. تعرف على المقدار والقيمة

زكاة الفطر فرض واجب على كل مسلم، صغير أو كبير يخرجها كل شخص عن نفسه وعن من يعولهم مثل الزوجة والأبناء الصغار، والأصل في زكاة الفطر أنها تكون صاع من أرز أو قمح أو شعير أو صاع من أي طعام منتشر في البلد التي تتواجد بها، ويجوز إخراج تلك الزكاة نقدًأ، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير مقدار وقيمة زكاة الفطر 2023 في الكويت، وبخصوص وقت إخراج تلك الزكاة، تُخرج في الأيام الأخيرة من شهر رمضان وقبل صلاة العيد.

زكاة الفطر 2023 الكويت