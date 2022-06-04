زلزال الكويت اليوم.. الهزة الأرضية حدثت فجر السبت

تعرضت دولة الكويت إلى هزة أرضية فجر اليوم السبت، وقد أعلن معهد الكويت للأبحاث العلمية في بيان له صدر منذ قليل، أن الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل قد سجلت زلزالا عند الساعة 4:28:02 صباح اليوم السبت 4 يونيو 2022، وأن زلزال الكويت اليوم كان بقوة 5 درجة على مقياس ريختر، جنوب غرب الأحمدي على عمق 5 كيلو متر بباطن الأرض، وقد شعر به المواطنون والمقيمون.

من جانبها، قالت قوة الإطفاء الكويتية من خلال بيانات رسمية لها، أن إدارة العمليات المركزية تلقت عدة بلاغات بخصوص الهزة، وكان معظم تلك البلاغات من سكان المناطق الجنوبية بالكويت، وقالت القوة أنه ولله الحمد لم تحدث أي أضرار جراء زلزال الكويت اليوم السبت.

الدكتور عبدالله العنزي المشرف على الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل أكد أن الزلزال الذي حدث اليوم هو الأقوى في تاريخ الكويت، وأضاف إنه حدث تابعين لزلزال اليوم بعده بثواني وكانا أقل درجة بكثير منه، وعن إمكانية حدث هزات إرتدادية أكد الدكتور إنه ربما تحدث لكن لن يشعر بها المواطنين.