سارة الكندري وزوجها في أول ظهور لهما بعد الفيديو الفاضح وتصريحات مُثيرة حول كيفية نشر المقطع

مُنذ عشرون ما يقرب من 20 يومُا تقريبًا أثارت سارة الكندري وزوجها جدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الشارع الكويتي والخليجي في ذات الوقت، بعد أن قامت بنشر مقطع فيديو لهما من داخل غرفة نومهما وهو يقوم بتصفيف شعرها، ووصفها الكثيرون بأنها مُستفزة وغير لائقة خاصة أننا نعيش في مجتمع مُحافظ يتمتع بعادات وتقاليد تقتضي عدم نشر مثل تلك الصور الخادشة للحياء، وبعد الهجوم الشديد عليهما قامت الشرطة الكويتية بإلقاء القبض على الكندري وزوجها أحمد العنزي.

الإفراج عن سارة الكندري وزوجها

وبعد أيام من التحقيقات تم الإفراج عنهما بكفالة مالية، وفي أول لقاء تليفزيوني لهما بعد خروجهما أكدت الكندري على أن المقطع لم يكون من غرفة نومهما ولكن كان من غرفة تبديل الملابس، وأن زوجها كان يقوم بتصفيف شعرها وأن ما تسبب في إثارة الجدل هو نوعية الملابس التي كانت ترتديها، مؤكدة أنها ترتدي مثها دائمًا وأمام الجميع حتى في وجود أسرتها، كما أن الهجوم الشديد الذي تعرضت له نابع من كون اعتقاد الكثيرون أن الفيديو تم تصويره داخل غرفة النوم.

وعن كيفية نشر هذا المقطع أكدت سارة الكندري وزوجها في حوارهما أنهما لم يقصد نشره على الملأ، كما تصور وروج البعض له بهدف الشهرة، ولكن هذا كان خطأ من صديقات الفاشنيستا الكويتية حيث شاركت الفيديو على جروب واتسآت يجمع صديقاتها فقط، ولكن على ما يبدو أن الجروب كان فيه فتيات أخريات فقمن بنشر المقطع على مواقع التواصل الإجتماعي الأخرى، وردًا على اتهامها بمحاولة تحقيق الشهرة والمال فردت بأنها بنت عز على حد زعمها ولديها أموال في البنوك وشقتين باسمها.

سارة الكندري تفكر في ارتداء الحجاب

وبعد هذا الهجوم الشديد عليها أكدت الكويتية الكندري أنها تُفكر جديًا في ارتداء الحجاب خلال الفترة المُقبلة، واعتزال الظهور خاصة أن البعض أصبح يستغل ظهورها بمظهر تراه هي غير مثير في الهجوم عليها، وأضافت أنها كانت ترتديه في بداية مرحلة المراهقة ولكن والدها قال لها أنها يمكن أن تخلعه إذا كانت ترتديه دون قناعة داخلية منها، وهذا ما قامت به وأشارت إلى أنها تلبس وتتزين ولكنها في ذات الوقت تخاف الله على حد قولها.

جدير بالذكر أن مقطع الفيديو الخاص بالكويتية سارة الكندري وزوجها قد حقق رواجًا كبيرًا في الفترة التي تم نشره فيها، حتى أصبح تريند خليجي وها هي مرة أخرى بعد ظهورها أمس تُصبح تريند للمرة الثانية في أقل من 20 يوم، بعد الإفراج عنها وظهورها أمس في لقاء مع الإعلامي أحمد الحمدان على قناة مباشر نيوز.