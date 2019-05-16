سبب سقوط الطائرة الإماراتية بدبي اليوم، وما هي طائرات المسح؟

أعلنت حكومة دبي اليوم الخميس، عن سقوط طائرة مسح صغيرة بالقرب من مطار دبي، وأن الطائرة الصغيرة ليست تجارية وكان على متنها أربعة ركاب، هذا ويتساءل الكثيرين الآن عن سبب سقوط الطائرة الإماراتية الصغيرة بدبي اليوم، هذا وقد عادت حركة الطائرات بمطار دبي إلى طبيعتها الآن، بعدما تم تعليق الرحلات خلال الفترة من 7.37 مساء حتى 8.22 مساء اليوم الخميس.

سبب سقوط الطائرة الإماراتية بدبي اليوم

أصدر المكتب الإعلامي لحكومة دبي، بيان رسمي عن حادثة طائرة المسح الصغيرة اليوم، وهي من نوع “دياموند 43″، وكان على متنها 4 أشخاص وسقطت بالقرب من مطار دبي، وتوفى قائد الطائرة ومساعده، وكل الجهات المعنية الآن متواجدة في مكان الحادث، وأكد البيان أن سبب سقوط الطائرة يُرجح أن يكون خلل فني بالطائرة.

ما هي طائرات المسح

هي طائرات خفيفة وصغيرة، تقوم بعمليات المسح الجوي ورصد خطوط الأنابيب، كما تقوم بنقل أي من الشحنات الصغيرة، مثل شحنات الإمداد والأغذية، كما يتم استخدام هذا النوع من الطائرات في التدريب على قيادة الطائرات، ويتم تصنيع طائرة دياموند 43 الخفيفة بالنمسا.