“ستدفعون ثمنا باهظا”.. ترامب يهدد إيران حال استهداف قواته في العراق

حذر الرئيس دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية مرة أخرى إيران في حالة إن قامت باستهداف أي قواعد أمريكية داخل العراق أو أي أمر يهدد مصالح الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة المقبلة داخل العراق، وذلك في ظل التهديدات العديدة التي يعلن عنها الرئيس الأمريكي مؤخرا عن طريق حسابه على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وغرد دونالد ترامب، من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بالتدوينات القصيرة “تويتر” يؤكد أنه سيجعل إيران تدفع ثمنا باهظا جدا في حالة حدوث أي مشاكل أو عرقلة لمصالح الولايات المتحدة الأمريكية داخل العراق خلال الفترة المقبلة ، وذلك في ظل الأزمة التي حدثت مؤخرا بين الطرفين بسبب الاتفاق النووي بينهما والاستخدام المفرط للطاقة النووية من قبل إيران حسبما تزعم الولايات المتحدة الأمريكية.

ترامب يهدد إيران بسبب أزمة العراق

وجاءت تغريدة الرئيس الأمريكي من خلال حسابه على موقع التدوينات القصيرة “تويتر ” كالآتي: “لدينا معلومات تفيد بأن إيران أو وكلائها يخططون لشن هجوم على القوات والمصالح الأمريكية في العراق، إذا حدث هذا، فستدفع طهران ثمنًا باهظًا”.

الرئيس الأمريكي يجدد حالة الطوارئ ضد إيران

والجدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد جدد حالة الطوارئ داخل الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر مارس الماضي والتي كانت معلنة ضد إيران منذ عام 1995، وكان من المقرر أن تنتهي حالة الطوارئ في يوم 15 مارس العام الجاري، ألا أنه جددها بسبب توتر العلاقة بين الدولتين في الفترة الأخيرة.