سحب مسابقة الحلم على جائزة الـ 250.000$ وأسماء الفائزين
يترقب المشاركين في مسابقة الحلم من جميع الدول، بدء حلقة السحب على جائزة الربع مليون دولار أمريكي الجديدة مع الإعلامي مصطفى الأغا على فضائية mbc خلال الأيام القليلة المقبلة، في الوقت الذي بدأ فيها القائمون على المسابقة عن استبعاد أقارب جميع العاملين حتى الدرجة الرابعة، من أجل ضمان الشفافية والحيادية في التوزيع، في الوقت الذي سيتم فيه السحب أيضًا على منزل الأحلام باليونان من بين المشاركين أثناء إذاعة حلقة البرنامج.
الاشتراك في مسابقة الحلم
وتتواصل عمليات الاشتراك من جميع الدول عبر الطرق الأساسية المعروفة، سواء الاتصال على الرقم المرادف لدولتك أو عبر خدمة الرسائل القصيرة على نفس الرقم، مع الإجابة بشكل صحيح على السؤال الذي يصلك حتى يتم تأكيد وتفعيل الاشتراك بكل سهولة، في الوقت الذي يمكن فيه المشاركة من خلال الموقع الرسمي الإلكتروني أو عبر تطبيق حلم للهواتف الذكية، مع كتابة جميع البيانات الشخصية المطلوبة ورقم الجوال.
جايز تكون إنت أو إنتِ رابح الحلم الجديد.. 250 ألف دولار ممكن يكونوا من نصيبك😍
https://t.co/gGehpqjbvs pic.twitter.com/3ism3eYrvF
— الحلم (@Dream_MBC) June 22, 2021
أسماء الفائزين في مسابقة الحلم
أما عن أسماء الفائزين في مسابقة الحلم 2021 خلال الشهور الأخيرة، فهو كما موضح بالجدول التالي:
|الرقم
|الإسم
|التاريخ
|الدولة
|تفاصيل الجائزة
|القيمة
|1
|محمد اللباني
|2021-02-25
|الإمارات
|الحلم (مبلغ من المال لإكمال بناء منزله )
|$125,000
|2
|محمد مقبول حسين
|2021-03-11
|السعودية
|جائزة المستوى البرونزي
|$5,000
|3
|امجد كوجان
|2021-03-11
|السعودية
|جائزة المستوى الفضي
|$10,000
|4
|حميد ادهي
|2021-03-11
|السعودية
|جائزة المستوى الذهبي
|$15,000
|5
|سيد سعد محمد
|2021-03-11
|مصر
|جائزة المستوى البلاتيني
|$20,000
|6
|ابراهيم عبدالغني السيد
|2021-03-11
|مصر
|جائزة المستوى الماسي
|$30,000
|7
|محمود محمد العبيد
|2021-04-01
|الامارات
|الحلم (مبلغ من المال للإهتمام بعائلته)
|$250,000
|8
|محمد طارق عبدالوهاب
|2021-05-15
|السعودية
|الحلم (مبلغ من المال للإهتمام بعائلته)
|$500,000
|9
|حمزة البشير
|2021-05-15
|الكويت
|الفائز بسحب تطبيق الحلم الحصري في رمضان
|$30,000
|10
|مسعد فهد العنزي
|2021-06-10
|الكويت
|جائزة المستوى البرونزي
|$5,000
|11
|ابراهيم علي احمد
|2021-06-10
|السعودية
|جائزة المستوى الذهبي
|$15,000
|12
|حلمي ابراهيم غلاب
|2021-06-10
|مصر
|جائزة المستوى البلاتيني
|$20,000
|13
|محمد مبارك طه
|2021-06-10
|السعودية
|جائزة المستوى الماسي
|$30,000
|14
|ربيع التنبوك
|2021-06-10
|سوريا
|جائزة المستوى الفضي
|$10,000