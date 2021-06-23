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سحب مسابقة الحلم على جائزة الـ 250.000$ وأسماء الفائزين

بواسطة Mohamed said
سحب مسابقة الحلم على جائزة الـ 250.000$ وأسماء الفائزين سحب مسابقة الحلم على جائزة الـ 250.000$ وأسماء الفائزين

يترقب المشاركين في مسابقة الحلم من جميع الدول، بدء حلقة السحب على جائزة الربع مليون دولار أمريكي الجديدة مع الإعلامي مصطفى الأغا على فضائية mbc خلال الأيام القليلة المقبلة، في الوقت الذي بدأ فيها القائمون على المسابقة عن استبعاد أقارب جميع العاملين حتى الدرجة الرابعة، من أجل ضمان الشفافية والحيادية في التوزيع، في الوقت الذي سيتم فيه السحب أيضًا على منزل الأحلام باليونان من بين المشاركين أثناء إذاعة حلقة البرنامج.

1 الاشتراك في مسابقة الحلم
2 أسماء الفائزين في مسابقة الحلم

الاشتراك في مسابقة الحلم

وتتواصل عمليات الاشتراك من جميع الدول عبر الطرق الأساسية المعروفة، سواء الاتصال على الرقم المرادف لدولتك أو عبر خدمة الرسائل القصيرة على نفس الرقم، مع الإجابة بشكل صحيح على السؤال الذي يصلك حتى يتم تأكيد وتفعيل الاشتراك بكل سهولة، في الوقت الذي يمكن فيه المشاركة من خلال الموقع الرسمي الإلكتروني أو عبر تطبيق حلم للهواتف الذكية، مع كتابة جميع البيانات الشخصية المطلوبة ورقم الجوال.

أسماء الفائزين في مسابقة الحلم

أما عن أسماء الفائزين في مسابقة الحلم 2021 خلال الشهور الأخيرة، فهو كما موضح بالجدول التالي:

الرقم الإسم التاريخ الدولة تفاصيل الجائزة القيمة
1 محمد اللباني 2021-02-25 الإمارات الحلم (مبلغ من المال لإكمال بناء منزله ) $125,000
2 محمد مقبول حسين 2021-03-11 السعودية جائزة المستوى البرونزي $5,000
3 امجد كوجان 2021-03-11 السعودية جائزة المستوى الفضي $10,000
4 حميد ادهي 2021-03-11 السعودية جائزة المستوى الذهبي $15,000
5 سيد سعد محمد 2021-03-11 مصر جائزة المستوى البلاتيني $20,000
6 ابراهيم عبدالغني السيد 2021-03-11 مصر جائزة المستوى الماسي $30,000
7 محمود محمد العبيد 2021-04-01 الامارات الحلم (مبلغ من المال للإهتمام بعائلته) $250,000
8 محمد طارق عبدالوهاب 2021-05-15 السعودية الحلم (مبلغ من المال للإهتمام بعائلته) $500,000
9 حمزة البشير 2021-05-15 الكويت الفائز بسحب تطبيق الحلم الحصري في رمضان $30,000
10 مسعد فهد العنزي 2021-06-10 الكويت جائزة المستوى البرونزي $5,000
11 ابراهيم علي احمد 2021-06-10 السعودية جائزة المستوى الذهبي $15,000
12 حلمي ابراهيم غلاب 2021-06-10 مصر جائزة المستوى البلاتيني $20,000
13 محمد مبارك طه 2021-06-10 السعودية جائزة المستوى الماسي $30,000
14 ربيع التنبوك 2021-06-10 سوريا جائزة المستوى الفضي $10,000
Mohamed said
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