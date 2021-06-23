سحب مسابقة الحلم على جائزة الـ 250.000$ وأسماء الفائزين

يترقب المشاركين في مسابقة الحلم من جميع الدول، بدء حلقة السحب على جائزة الربع مليون دولار أمريكي الجديدة مع الإعلامي مصطفى الأغا على فضائية mbc خلال الأيام القليلة المقبلة، في الوقت الذي بدأ فيها القائمون على المسابقة عن استبعاد أقارب جميع العاملين حتى الدرجة الرابعة، من أجل ضمان الشفافية والحيادية في التوزيع، في الوقت الذي سيتم فيه السحب أيضًا على منزل الأحلام باليونان من بين المشاركين أثناء إذاعة حلقة البرنامج.

الاشتراك في مسابقة الحلم

وتتواصل عمليات الاشتراك من جميع الدول عبر الطرق الأساسية المعروفة، سواء الاتصال على الرقم المرادف لدولتك أو عبر خدمة الرسائل القصيرة على نفس الرقم، مع الإجابة بشكل صحيح على السؤال الذي يصلك حتى يتم تأكيد وتفعيل الاشتراك بكل سهولة، في الوقت الذي يمكن فيه المشاركة من خلال الموقع الرسمي الإلكتروني أو عبر تطبيق حلم للهواتف الذكية، مع كتابة جميع البيانات الشخصية المطلوبة ورقم الجوال.

جايز تكون إنت أو إنتِ رابح الحلم الجديد.. 250 ألف دولار ممكن يكونوا من نصيبك😍 https://t.co/gGehpqjbvs pic.twitter.com/3ism3eYrvF — الحلم (@Dream_MBC) June 22, 2021

أسماء الفائزين في مسابقة الحلم

أما عن أسماء الفائزين في مسابقة الحلم 2021 خلال الشهور الأخيرة، فهو كما موضح بالجدول التالي: