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سحب مسابقة الحلم mbc الجديد وطرق وأرقام الاشتراك

بواسطة Mohamed said
سحب مسابقة الحلم mbc الجديد وطرق وأرقام الاشتراك سحب مسابقة الحلم mbc الجديد وطرق وأرقام الاشتراك

أزاحت مسابقة الحلم mbc الستار رسميًا عن اسم الفائز بجائزة الـ 250 ألف دولار أمريكي، والتي استطاع الفوز بها خلال السحب العشوائي الذي تم مساء الخميس 1 يوليو، المواطن أحمد إبراهيم محمد، وهو مصري مقيم بالإمارات العربية المتحدة، لتبدأ بعدها المسابقة سريعًا في الاستعداد للإعلان عن قيمة السحب الجديد المقبل، ليصل بذلك عدد الفائزين في المسابقة منذ انطلاقها في ثوبها الجديد خلال العام الجاري إلى الرابح رقم 15، وفي انتظار الفائز رقم 16.

1 سحب مسابقة الحلم mbc
2 وصلتي رسالة بالفوز ورقم الشيك

سحب مسابقة الحلم mbc

وفور الانتهاء من إعلان اسم الفائز بجائزة مسابقة الحلم mbc الأخيرة، بدأت رسميًا المسابقة في تلقي طلبات الاشتراك على السحب الجديد المرتقب عبر الطرق الأساسية، فيمكن الاشتراك من خلال الاتصال على الرقم المرادف لدولتك أو إرسال رسالة نصية عليه، ثم الإجابة بشكل صحيح على السؤال الذي يصلك على نفس الرقم، أو المشاركة من خلال تحميل تطبيق حلم للهواتف الذكية، أو من خلال تعبئة النموذج الموجود على الموقع الرسمي للمسابقة على الإنترنت.

سحب مسابقة الحلم mbc الجديد وطرق وأرقام الاشتراك
سحب مسابقة الحلم mbc الجديد وطرق وأرقام الاشتراك

وصلتي رسالة بالفوز ورقم الشيك

ومن الأسئلة الشائعة التي يبحث عنها الكثير من المشتركين، هو وصول رسالة عبر هاتفهم تعلمهم بالفوز بالمسابقة وعليهم الاتصال لاستلام الجائزة برقم الشيك، وهذا غير صحيح بالمرة، حيث أن وسيلة الفوز الوحيدة في الحلم هي السحب على الهواء مباشرة، ثم الاتصال على الرابح من خلال رقم ثابت دولي لجميع الدول، باستثناء دولتي سوريا واليمن، فيتم الاتصال على الفائز منها من خلال رقم جوال متحرك، وغير ذلك ليس صحيح بل تلاعب من قبل بعض المستفيدين.

Mohamed said
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