سر الفوز في مسابقة الحلم وتأكيد الاشتراك بـ 3 خطوات

تتواصل عمليات التقديم للاشتراك في مسابقة الحلم 2021 من جميع الدول، من أجل الدخول على السحب الجديد المقبل بقيمة 125 ألف دولار أمريكي، في الوقت الذي عددت في المسابقة من طرق الاشتراك من أجل التيسير على الآلاف من سهولة التقديم، فبجانب طريقتي الاشتراك الأساسيتين، تم إتاحة المشاركة إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي للمسابقة، كذلك الاشتراك أون لاين من خلال تحميل تطبيق حلم للهواتف الذكية وتثبيته على الجوال الخاص بك ثم اتباع خطوات التسجيل.

سر الفوز في مسابقة الحلم

ويتبادر في ذهت كل مشترك يأمل في تحقيق الفوز بإحدى جوائز المسابقة التي تخطت حاجز الـ 3.5 مليون دولار أمريكي، عن سر الفوز والحصول على أي جائزة مالية قد تغير حياته وتحقق حلمه، وهنا يتمثل السر في 3 خطوات قد تساعدك على الاقتراب بشكل كبير من تحقيق الحلم، مع العلم في الوقت ذاته أنه لابد من الاتصال بالرقم المرادف لدولتك أو الرقم الدولي الموحد من أجل تفعيل الاشتراك في المسابقة والدخول على السحوبات.

الاشتراك والإجابة والتأكيد

أما عن الشروط الثلاثة التي تمثل سر الفوز في مسابقة الحلم، فهي:

الاشتراك أولا في المسابقة عبر أي من الطرق المتاحة للمشاركة. تأكيد الاشتراك من خلال الإجابة بشكل صحيح على السؤال الذي يصلك. أمر الأمر الثالث فيتمثل في الموافقة على البنود والشروط الأساسية للمسابقة.

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