سعر الدولار اليوم الخميس 29 اغسطس بالبنوك والسوق السوداء

من المعروف ان سعر الدولار يتغير من يوم الي اخر و ذلك تبعا لحالة اقتصاد الدولة، وقد شهد سعر الدولار في اليومين الماضيين انخفاض ملحوظ فقد خسر الدولار 5 قروش، وذلك نتيجة لتخفيض سعر الفائدة، و لكنه عاد الي حالة من الاستقرار مقابل الجنيه المصري وفقا لاخر التحديثات الذي قام بها موقع دولار لايف.

سعر الدولار اليوم

فقد شهد سعر الدولار اليوم الخميس استقرار مقارنة بالايام السابقة امام الجنيه المصري، حيث سجل سعر الدولار اليوم في البنوك 16.50 جنيه في حالة الشراء، اما في حالة البيع فقد سجل 16.60جنيه.

سعر الدولار في بعض البنوك المصرية

يعتبر البنك الاهلي المصري من اكبر البنوك الحكومية بجمهورية مصر العربية، والذي سجل الدولار به ارتفاع بسيط في سعر الدولار حيث سجل 16.5 جنيه في حالة الشراء اما في حالة البيع فقد سجل 16.6جنيه، وهو السعر الذي تسجله معظم البنوك المصرية مثل بنك عودة والمصرف المتحد و قناة السويس و الشركة المصرفية العربية، ومن البنوك التي تراجع بها سعر الدولار هو بنك ابو ظبي الاسلامي، حيث سجل 16.52جنيه في حالة الشراء اما في حالة البيع فقد سجل 16.61جنيه، وهو يعتبر اعلي سعر في البنوك المصرية ليوم الخميس الموافق 29 اغسطس، اما بالنسبة للبنك التجاري الدولي والذي يعتبر اكبر بنك خاص في جمهورية مصر العربية فقد شهد استقرار في سعر الدولار حيث سجل 16.50 جنيه في حالة الشراء و 16.50 جنيه في حالة البيع.