سعر المعدن الأصفر اليوم الأحد 23-6-2019 في المملكة العربية السعودية مقابل الريال السعودي في السوق المحلي

نعرض معكم اليوم تقرير يومي ومتجدد، فيما يخص أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية داخل السوق المحلي، حيث يعتبر المعدن الأصفر من المعادن الثمينة ذات القيمة المرتفعة ، ومن يخصه الأمر حول معرفة الأسعار لحظة بلحظة، فكل ما عليه هو متابعتنا ووضع تلك المقالة بالمفضلة لديه ليصله جميع الأخبار لحظه بلحظه، ومن خلال موقع ” كلمة دوت أورج” فسوف نعرض عليكم جمبع أسعار عيارات الذهب في المحلات المصنعة والتجار.

والآن فسوف نعرض على حضراتكم الجداول الخاصة بسعر الذهب اليوم في المملكة السعودية العربية مقابل الريال السعودي، وكذلك متوسط أسعار الذهب خلال الأبام الماضية .

أسعار الذهب في السعودية

الوحدة ريال سعودي دولار أمريكي اسعار الذهب عيار 24 168.81 ريال $45.02 سعر الذهب عيار 22 154.74 ريال $41.27 اسعار الذهب عيار 21 147.71 ريال $39.39 اسعار الذهب عيار 18 126.61 ريال $33.76 سعر الذهب عيار 14 98.47 ريال $26.26 سعر الذهب عيار 12 84.40 ريال $22.51 اسعار أوقية الذهب 5,250 ريال $1,400 اسعار جنيه الذهب 1,182 ريال $315.12 اسعار كيلو الذهب 168,806 ريال $45,016