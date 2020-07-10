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سعر توصيل البطاقة المدنية في الكويت.. هيئة المعلومات المدنية تؤكد أن الأسعار المنشورة ليس لها أساس من الصحة

بواسطة محمود عطا الله
سعر توصيل البطاقة المدنية للمنازل الكويت سعر توصيل البطاقة المدنية للمنازل الكويت

تم تداول أخبار بخصوص سعر توصيل البطاقة المدنية في الكويت وتلك الاخبار تم مناقشتها بصورة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بدون ذكر مصدر تلك الأخبار، حتى أصدرت هيئة المعلومات المدنية منذ قليل بيان رسمي بخصوص تلك الأخبار، هذا ويذكر أن هيئة المعلومات المدنية قد قالت “هناك 90 ألف بطاقة جاهزة للتسليم عبر فروع الهيئة”، وتم تدشين منصة لحجز مواعيد التسليم لتنظيم آلية للعمل.

هيئة المعلومات المدنية تتحدث عن سعر توصيل البطاقة المدنية

قالت الهيئة أن الأخبار التي تتحدث عن أسعار توصيل البطاقات المدنية غير صحيحة، وأضافت “باب التقدم للمزايدة لم يُقفل حتى الآن”، وكانت قد انتشرت أخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي تُفيد بأن سعر توصيل البطاقة المدنية للمنازل 2 دينار، وهذا ما كذبته هيئة المعلومات المدنية بالكويت.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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