بالفيديو.. سعودية تستغيث من تهديدات بالقتل على يد والدها

شابة سعودية تدعى شهد الكلثم أطلقت نداءات استغاثة بعدما تلقت تهديدات بالقتل من والدها في قضية عنف أسري، وتقول الضحية: «إنها منذ سنوات وهي تعاني دون أي مساندة من الجهات المختصة رغم تلقيها العديد من البلاغات».

فيديو شهد وهي تستغيث بالمغردين السعوديين

ونشرت شهد عبر موقع التغريدات «تويتر» مقطع فيديو رهيبا لدماء تسيل من زندها، وهي تبكي في بعض المقاطع الأخرى، وتطالب المغردين السعوديين بمساعدتها وتسليط الضوء على معاناتها.

شهد وعائلتها يعانون من عنف الأب

وتقول شهد في تغريدة أخرى: «إنها وجميع من في الأسرة من والدتها وشقيقتها وشقيقها يتعرضون للعنف والتعنيف المتواصل منذ سنوات على يد والدها» مشيرةً إلى أنها وعائلتها كانوا أبطالة مقطع فيديو لأب يعتدي ويضرب ابنته بـ«شاكوش»، وكان الفيديو تم نشره العام الماضي.

ويذكر أن مقطع الفيديو المنشور العام الماضي حاز على اهتمام واسع وتدخلت وزارة العمل والشئون الاجتماعي، وقالت وقتها: «إن الحادثة قديمة وتمت معالجتها بإحالة الوالد إلى النيابة العامة، وإن أمور العائلة مستقرة».

علاقات والد شهد تتيح له التصرف دون رادع

وتقول شهد: «أطراف كثيرة من العائلة وغيرها سعت لمحاولة منع والدها من الاعتداء عليها وعلى باقي أفراد أسرتها لكن كلها مساعي باءت بالفشل، وأن والدها يمتلك شبكة من العلاقات المهمة مع متنفذين، تجعله يتصرف دون رادع».

وتحظى قصة شهد بتفاعل لافت في مواقع التواصل الاجتماعي، فقد وجدت نداءات الشابة استجابة لافتة ودعوات للسلطات المختصة بالتدخل لحماية العائلة ومعاقبة الأب.

انا ماانام لاليلي ليل ولانهاري نهار ابوي ممكن باي لحظة يدخل على ويذبحني معاه سلاح مسدس وقد هددني فيه ويوم السبت فاتح لي بطني وكتفي عن طريق طعني بخشبة حادة #انقذو_شهد_الكلثم_وعائلتها — المعنفة/شهد الكلثم🔻 (@VFlw2) February 4, 2019

شهد حائرة بين الشرطة والمسئولين

وتشتكي شهد، التي عانت مجددا، فتقول: «إنها تائهة بين الشرطة ومسئولين عن توفير الحماية لضحايا العنف الأسري، كون كل طرف يلقي بالمسؤولية على الطرف الآخر».

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لم تعلق على قصة شهد

ولم تعلق وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على قصة شهد وعائلتها، وأيضا لا يظهر موقف من الأب الطرف الثاني في القضية، مما يجعلنا عديمي التثبت من صحة كل ما تتناوله صفحات التواصل الاجتماعي.

انا نفسها ياجماعة الي طلعوها بمعالي المواطن الي ابوها يضربها بالشاكوش وقالو ان امونا تمام لا والله العظيم ان حالنا يرثى لها #انقذو_شهد_الكلثم_وعائلتها — المعنفة/شهد الكلثم🔻 (@VFlw2) February 5, 2019

اهتمام عالمي بهروب رهب ولجوئها بكندا

وكانت شابة سعودية لم تتجاوز العشرين عامًا من عمرها، تدعى رهف القنون، سلطت قبل أسابيع قليلة، الضوء على حوادث العنف الأسري ضد النساء في المملكة، وهربت إلى تايلاند وحظيت قصتها باهتمام عالمي، وحصلت على حق اللجوء بكندا.