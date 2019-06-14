“الموقف يتأزم”.. سفن إيرانية تمنع سحب ناقلة النفط التى تعرضت للهجوم فى خليج عمان

نقلت وكالة الأسوشيتد برس بأن مسئول أمريكي قد صرح بأن سفن وزوارق إيرانية قامت منذ قليل بمنع سحب ناقلة النفط النرويجية التى تعرضت للهجوم فى خليج عمان، كما أفادت الوكالة بأن هيئة السلامة البحرية البريطانية قد أصدرت تحذير من حادث غير معلوم وقع فى خليج عمان.

كما ذكرت “روسيا اليوم” بأن وسائل الإعلام الإيرانية بأن انفجارين كبيرين استهدفا ناقلتي بترول فى مياه بحر عمان صباح يوم الخميس، كما ذكرت وكالات الأنباء الإيرانية بأن تم سماع دوي انفجارين كبيرين متتاليين فى مياه خليج عمان، وأن المعلومات الأولية أفادت بأن الانفجارين استهدفا ناقلتي بترول.

وأوضحت وسائل الإعلام الإيرانية بأن نقالات النفط المستهدفة من ناقلات النفط العملاقة والتي كانت تحمل النفط الخام من منطقة الخليج العربي، وقد أفاد مسئول أمريكي بأن زوارق إيرانية منعت حب ناقلة النفط النرويجية “فرونت التير” التى تعرضت للهجوم يوم الخميس فى خليج عمان بعد أن تم إطفاء الحريق وأن عمليات التبريد مستمرة والناقلة مستقرة وأكدت عدم حدوث أي يتلوث بسبب ناقلة النفط فى الوقت الحالي.

وكانت بحارة ناقلة بترول يابانية استهدفها هجوم هى الأخري فى بحر عمان قد رأوا جسماً طائراً قبل وقوع الانفجار الثاني على متن الناقلة اليابانية، وأن السفينة اليابانية كانت تنقل 25 ألف طن من مادة الميثانول قد تعرضت لهجومين متتاليين وأنه بعد الهجوم الأول قام البحارة بعمل مناورة للهرب بالناقلة ولكن بعد 3 ساعات تم استهداف ناقلة النفط مرة أخرى وأصيبت فى المرة الثانية بقذيفة طوربيد وأن البحارة شاهدوا سفينة حربية إيرانية فى المكان، وأن احتمال غرق السفينة ضئل لأن الأضرار ليست كبيرة والشحنة لم تتضرر.