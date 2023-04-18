سكي دبي أهم الأنشطة والفعاليات- أسعار شراء التذاكر والحجز

سكي دبي هو المكان الأكثر شعبية لممارسة التزلج على الجليد بإعتباره منتجع تزلج داخلي يحافظ على درجة حرارة ثابتة تتراوح بين 1 إلى 2 مئوية، يقع في مول الإمارات، في دبي، يوفر خمس منحدرات بما يتماشى مع جميع المستويات من المبتدئين إلى الخبراء ضمن خيارات تلبي إحتياجات الكل حيث يوفر هذا المنتجع الشهير والذي واحد من أكبر منتجعات التزلج الداخلية في العالم، أفضل تجربة تزلج ممتعة بالنسبة للمتزلجين التي تتراوح مهاراتهم ما بين البساطة والاحترافية وذلك في خمس مناطق منحدرات مختلفة في الصعوبة عن بعضها البعض.

سكي دبي والمميزات

Snow Park توفر سكي دبي منتزه ثلجي القائم على العديد من الأنشطة يشمل ذلك التزحلق على الجليد وركوب المنحدرت بواسطة انابيب الثلج والأنشطة ذات الطابع الثلجي مثل بناء رجل الثلج بالاضافة إلى التسلق على كرات الثلج القابلة للنفخ والتدحرج على الثلج، كما يوجد أيضا منطقة سيارات ممتصة للصدمات مما يسمح بالارتطام والانزلاق في بيئة خاصعة للرقابة.

تأتي سكي دبي مع 5 منحدرات تزلج لكل منها صعوبة مختلفة، مع دروس التزلج لجميع الأعمار ومستويات المهارة، مع وجود مدربين ذوي خبرة لمساعدة الزوار على صقل مهاراتهم وتحسين تجربتهم على المنحدرات.

تأجير معدات التزلج، على الرغم من شمول بعض المعدات للتذكرة المشتراة، إلا أنه يمكن للزوار الاستفادة من تأجير المعدات اللازمة للتزلج الأخرى مثل الزلاجات وألوح التزلج الخشبية والأحذية والخوذات والسترات من سكي دبي.

خيارات الأطعمة والمشروبات، حيث توجد العديد من المطاعم والمقاهي وتقدم المشروبات الباردة والساخنة التي تتناسب مع أجواء المنتجع البارد فضلاً عن بارات للوجبات الخفيفة.

يوجد في سكي دبي مستعمرة للبطاريق الرائعة حيث يمكن مشاهدتها عن قرب وهي تلعب وتسبح وإلتقاط صور مذهلة معها.

تقدم سكي دبي عدة أنواع من التذاكر ، وكل منها سعرها الخاص، وسعر تذكرة اليوم الكامل تبدأ من 300 درهم إماراتي وتشمل الوصول الى Snow park.

وأما تذكرة الوصول الى المنحدارات لمدة ساعتين 200 درهم، بـ 180 درهم للكبار و150 للصغار، وذلك أساسياً لذوي الخبرة من المستوى المتوسط 2.

شراء تذاكر سكي دبي

يمكن الوصول الى صفحة الشراء لتذاكر سكي دبي من موقع بلاتينيوم ليست الرسمي من الرابط التالي https://dubai.platinumlist.net/ar/event-tickets/62146/ski-dubai

حتى تقوم بعملية بدء الحجز والدفع بالطرق المناسبة.

مع تمنياتنا لكم بقضاء أوقات مميزة.