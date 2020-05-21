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سلاح جديد ضد فيروس كورونا.. مادة ترش على الأسطح تقي منه لمدة 90يوم

بواسطة سامي علي
سلاح جديد ضد فيروس كورونا.. مادة ترش على الأسطح تقي منه لمدة 90يوم سلاح جديد ضد فيروس كورونا.. مادة ترش على الأسطح تقي منه لمدة 90يوم

توصلت أحد الدراسات الحديثة إلى مادة تحمي الأسطح من فيروس كورونا والجراثيم لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، ومن المتوقع أن تصبح هذه المادة من الأسلحة الجديدة اللازمة لمحاربة وباء كورونا، وهذه المادة تحتوي على طبقة من مضاد الجراثيم، وهذه الطبقة تحمي من كورونا لمدة 90 يوم.

مادة تقضي على فيروس كورونا في 90يوم فقط

أعد بعض الباحثون بجامعة “أريزونا” في أمريكا دراسة  توضح أن كمية الفيروس الموجودة على الأسطح، التي تم رشها بمضاد الجراثيم هذا تراجعت بنسبة كبيرة وصلت إلى 90% خلال عشر دقائق وبنسبة 99.9% بعد مرور ساعتين، وأوضح عالم البيولوجيا المجهرية داخل الجامعة “تشارلز جيربا”، وهو المعد الرئيسي للدراسة لوكالة “فرانس برس” أن هذه التكنولوجيا هي التطور المقبل في احتواء الوباء، واكد أنها مهمه جدا خصوصا للأسطح المستخدمة من قبل المواطنين بكثافة مثل القطارات والحافلات.

وتابع موضحا أن هذه التكنولوجيا لا تحل محل التنظيف والتعقيم وإنما تحمي في المراحل الفاصلة بين عمليات التعقيم، وقد اختبر فريق الجامعة المادة التي صنعت، التي صممت لمحاربة الفيروسات بشكل خاص من قبل شركة”الايد بايو ساينس” وهي ممولة للدراسة أيضا.

سلاح جديد ضد فيروس كورونا.. مادة ترش على الأسطح تقي منه لمدة 90يوم
سلاح جديد ضد فيروس كورونا.. مادة ترش على الأسطح تقي منه لمدة 90يوم

وقد أجرى الباحثون تجربتهم تلك باستخدام هذه المادة على فيروس كورونا البشري والذي يحتوي على نفس لتركيب والخصائص لفيروس كورونا المستجد، ولكنه يصيب الإنسان بأعراض إنفلونزا طفيفة، حيث يتم رش المادة على الأسطح، بشرط أن تتكرر العملية كل ثلاثة لأربعة اشهر، وتقوم هذه المادة بإحداث تغيير في بروتينات الفيروس، وتهاجم الطبقة التي تحميه.

سامي علي

صحفي وكاتب بموقع نجوم مصرية ومتابع لجميع الأخبار المحلية والعالمية وخاصة الأخبار الرياضية على مستوى العالم

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