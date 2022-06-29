سلطنة عمان تُعلن عن موعد أول أيام عيد الأضحى 2022-1443

بواسطة محمود عطا الله
موعد عيد الأضحى عمان 2022 موعد عيد الأضحى عمان 2022

أصدرت وزارة الأوقاف في سلطنة عمان، بيان عاجل، مساء اليوم الأربعاء  الموافق 29 يونيو 2022، وأكدت الوزارة من خلال بيانها تبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة بصورة رسمية مساء اليوم، ليكون اليوم الأربعاء هو آخر أيام شهر ذي القعدة، وأن غدًا الخميس 30 يونيو 2022 هو أول أيام شهر ذي الحجة 1443 في سلطنة عمان.

موعد عيد الأضحى 2022 في عمان

بعد ثبوت رؤية هلال ذي الحجة، سوف يكون يوم وقفة عرفات التاسع من ذي الحجة هو يوم الجمعة 8 يوليو 2022، وأن اول أيام عيد الأضحى المبارك في سلطنة عمان سوف يكون يوم السبت الموافق 9 يوليو 2022، يذكر أن عدة مصادر صحفية قد أكدت ثبوت رؤية هلال ذي الحجة في مرصد تمير بالمملكة العربية السعودية.

شهر شوال هو أحد الأشهر الحرم، وهو من الشهور العظيمة والكريمة، حيث يوجد في هذا الشهر أعظم ليالي السنة وهم العشر الأوائل، كما يشهد هذا الشهر من كل عام أداء فريضة الحج.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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