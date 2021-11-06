حجز موعد شؤون الإقامة حولي “منصة متى”

أعلنت الإدارة العامة لشؤون الإقامة في الكويت عن بدء تلقي معاملات الالتحاق بعائل وكل معاملات كروت الزيارة العائلية والتجارية والسياحية، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير رابط حجز موعد شؤون الإقامة في الكويت 2021-2022 عبر منصة متى المركزية الحكومية، وذلك بعدما أعلنت شؤون الإقامة إقامات العاصمة وحولي والفروانية والجهراء ومبارك الكبير والأحمدى أنها لن تستقبل أي مراجع بدون حجز موعد مسبق.

شؤون الإقامة وسمات الدخول للكويت

أعلنت الحكومة الكويتية منذ ساعات، عن شروط إصدار سمات الدخول العائلية التحاق بعائل للزوجة، والأبناء أقل من 16 سنة فقط، كما أعلنت عن شروط إصدار كل أنواع كروت الزيارة للكويت، وتأتي تلك الخطوة من جانب الحكومة الكويتية، بعدما أعلنت العودة للحياة الطبيعية للدولة، وعودة حركة الطيران عبر مطارات الكويت لطبيعتها المعتادة.

خطوات حجز موعد شؤون الإقامة بالكويت

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن نقل منصتها لحجز المواعيد إلى منصة متى المركزية.

رابط حجز شؤون الإقامة بالكويت على منصة متى هو من هنا.

يجب أن يكون لك حساب على منصة متى.

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تقوم بتسجيل الدخول.

تختار وزارة الداخلية.

تختار إدارة شؤون الإقامة.

تختار معاملة سمات الدخول المطلوبة، ثم تختار فرع شؤون الإقامة المطلوب العاصمة أو الفروانية أو حولي أو الجهراء أو مبارك الكبير.

تقوم بتحديد موعد وتاريخ معاملة سمة الدخول.

رابط حجز موعد شؤون الإقامة منصة متى الكويت

كما أعلنت الدولة، سمة الدخول التحاق بعائل للكويت سوف تكون للزوجة فقط، في حين يُسمح بإصدار سمة دخول عائلية أو سياحية للأبناء أقل من 16 سنة، ومن شروط كروت التحاق بعائل أن يكون الراتب في إذن العمل لا يقل عن 500 دينار، رابط حجز موعد شؤون الإقامة منصة متى الكويت هو:

https://metaprodapp.azurewebsites.net/

هذا وقد طالبت الإدارة كل المراجعين بضرورة تقديم باركود الحجز قبل الدخول لمقراتها.