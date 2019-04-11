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سونا: لم تحدث أي اشتباكات داخل مقر القيادة العامة للجيش السوداني

كتب محمود عطا الله آخر تحديث

أصدرت وكالة الأنباء السودانية “سونا”، بيان رسمي منذ قليل، لتوضيح حقيقة سماع طلقات نارية داخل مقر القيادة العامة للقوات المسلحة بالجيش السوداني، حيث قالت الوكالة، أن مصدر رفيع بالجيش السوداني، نفى حدوث اشتباكات داخل مقر القيادة العامة للقوات المسلحة، وأن سماع طلقات النيران هناك، كان ابتهاجا من جانب طوائف الشعب وتعبير عن انحيازهم لقواتهم المسلحة، هذا وقد سيطر الجيش السوداني فجر اليوم على مقاليد البلاد صباح اليوم الخميس وسط أنباء عن تنحي عمر البشير.

هذا وقد غمرت شوارع الخرطوم وكل مدن السودان فرحة غامرة، بعد انحياز الجيش لمطالب الشعب، ورحيل البشير عن السلطة، هذا وقد أعلنت وكالة سونا الآن عن صدور بيان رسمي من الجيش السوداني بعد قليل.
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عن الكاتب

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكل يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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