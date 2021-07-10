سينتهي سمار السنين فى ثوانى مع اقوى كريمات طبيعية سحر لتبييض الأندر أرم والابط والركب تفتيح فورى للبشرة

بواسطة عبير محمود
ماسك-الكركم-ماسك الكركم لتوحيد لون البشرة وإزالة التصبغات ماسك-الكركم-ماسك الكركم لتوحيد لون البشرة وإزالة التصبغات

كريم طبيعي لتفتيح البشرة الغامقة  يعتبر تفتيح البشرة من الأشياء المهمة جداً التي تهتم بها معظم النساء اللذين تتعرض بشرتهم لكثير من المشاكل التي تؤدي إلى غمقان البشرة، وذلك مثل: التعرض لأشعة الشمس الضارة يومياً، كما يوجد أنواع أخرى متعددة من مستحضرات التجميل التي تستخدم في تبيض البشرة لوقت مؤقت وليس التخلص من المشكلة نهائياً، ولكن الحل يوجد في كريمات التفتيح الطبيعية التي تحتوي على مكونات طبيعية و مفيدة جداً لبشرتك.

1 كريم طبيعي لتفتيح البشرة الغامقة
2 كريم أوراق النعناع:
3 المكونات:
4 طريقة التحضير:
5 قومي بخف أوراق النعناع في الكبة حتى يتكون لديك خليط كثيف من أوراق النعناع، ثم قومي بإضافة الماء واطحنيه مره ثانية، ثم قومي بغسل الوجه وتجفيفه جيداً ثم قومي بتوزيع هذا الخليط على الوجه والرقبة باستخدام اصابع اليد أو الفرشاة وتركيه لمدة 20 دقيقة حتى أن يجف تماماً، ومن ثم يتم غسيل الوجه بالماء البارد ولكي تحصلي على أفضل النتائج قومي باستخدام هذا الخليط مرتين في الأسبوع.
6 كريم الحليب والكركم وبودرة الحمص:
7 يساعد هذا الخليط على التخلص من حب الشباب وأثاره ويقضي أيضاً على تصبغات البشرة كما أنه يعمل على إعادة اللون الطبيعي للبشرة ويمنحها الجمال والنضارة الطبيعية.
8 المكونات:
9 2 ملعقة كبيرة من الحليب.
10 2 ملعقة كبيرة من بودرة الحمص.
11 4/1 ملعقة كبيرة كركم.
12 طريقة التحضير:
13 قومي بخلط المكونات مع بعضها حتى يتكون لديك خليط متماسك، ثم قومي بتنظيف الوجه بالغسول و بعدها قومي بتجفيفه، ثم يتم تطبيق الخليط على الوجه والرقبة واتركيه حتى يجف تماماً ومن ثم يتم غسيل الوجه بالماء البارد وتكرار استخدام الكريم مرتين في الأسبوع.

 كريم طبيعي لتفتيح البشرة الغامقة

 يوجد الكثير من الكريمات الطبيعية الموجودة في كل منزل التي يمكن استخدامها لتفتيح وتنعيم البشرة، كما يمكنكي أن تقومي بتحضيرها بنفسك في البيت بهذه المكونات:

 كريم أوراق النعناع:

 يعتبر هذا واحد من ضمن الكريمات الطبيعية التي تعمل على توحيد لون البشرة وتفتيحها بالإضافة إلى أنه يساهم بطريقة جيدة على تنقية البشرة والتخلص من البقع الداكنة والتخلص من كافة عيوب البشرة نهائياً

المكونات:

  1. قليلاً من الماء.
  2. 5 عيدان من أوراق النعناع.

 طريقة التحضير: 

قومي بخف  أوراق النعناع في الكبة حتى يتكون لديك خليط كثيف من أوراق النعناع، ثم قومي بإضافة الماء واطحنيه مره ثانية، ثم قومي بغسل الوجه وتجفيفه جيداً ثم قومي بتوزيع هذا الخليط على الوجه والرقبة باستخدام اصابع اليد أو الفرشاة وتركيه لمدة 20 دقيقة حتى أن يجف تماماً، ومن ثم يتم غسيل الوجه بالماء البارد ولكي تحصلي على أفضل النتائج قومي باستخدام هذا الخليط مرتين في الأسبوع.

 كريم الحليب والكركم وبودرة الحمص:
نتيجة بحث الصور عن صور تفتيح البشرة كركم
فوائد الكركم لنضارة بشرتك
 يساعد هذا الخليط على التخلص من حب الشباب وأثاره ويقضي أيضاً على تصبغات البشرة كما أنه يعمل على إعادة اللون الطبيعي للبشرة ويمنحها الجمال والنضارة الطبيعية.
 المكونات: 
  1. 2 ملعقة كبيرة من الحليب.
  2.  2 ملعقة كبيرة من بودرة الحمص. 
  3. 4/1 ملعقة كبيرة كركم.
 طريقة التحضير:
قومي بخلط المكونات مع بعضها حتى يتكون لديك خليط متماسك، ثم قومي بتنظيف الوجه بالغسول و بعدها قومي بتجفيفه، ثم يتم تطبيق الخليط على الوجه والرقبة واتركيه حتى يجف تماماً ومن ثم يتم غسيل الوجه بالماء البارد وتكرار استخدام الكريم مرتين في الأسبوع.
عبير محمود

كاتبة وصحفية في موقع نجوم مصرية وموقع كلمة وعدد من المواقع الألكترونية الآخري ،حاصلة علي بكالوريوس زراعة أعشق الأطلاع علي الاخبار العالمية وتغطيتها.

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