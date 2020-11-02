شؤون الإقامة الفروانية حجز موعد

إدارة شؤون الإقامة في الفروانية وتحديدًا في منطقة الرقعي تشهد إقبال كبير من المقيمين بمحافظة الفروانية لإنهاء معاملات الإقامة المتنوعة، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير رابط حجز موعد شؤون الإقامة الفروانية وذلك بعدما أعلنت وزارة الداخلية عن ضرورة حجز موعد إلكتروني قبل مراجعة أي من إداراتها على مستوى الدولة، كما نستعرض خطوات حجز الموعد حتى الحصول على باركود المراجعة.

حجز موعد شؤون الإقامة الفروانية

من الجدير بالذكر أن وزارة الداخلية قد فتحت أبوابها من جديد للجمهور منذ بداية يوليو الماضي، بعد فترة توقف استمرت لمدة ثلاثة أشهر، وجاء قرار الداخلية بعودة استقبال الجماهير وتقديم كل الخدمات لهم تنفيذًا لتوجيهات مجلس الوزراء.

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يجب حجز موعد شؤون الإقامة الفروانية أو مع كل إدارات الإدارة العامة لشؤون الإقامة في حالة الخدمات التي تتطلب حضور المراجع شخصيًا لمقرات الإدارة، وذلك حفاظًا على سلامة الجميع من المراجعين والإداريين.

كيفية حجز موعد شؤون الإقامة الفروانية؟

منصة مواعيد وزارة الداخلية الكويتية يمكنك من خلالها حجز موعد مع كل الإدارات التابعة للوزارة.

رابط حجز موعد شؤون الإقامة الفروانية هو moi.gov.kw

تختار من القائمة الرئيسية لموقع وزارة الداخلية الكويت “منصة المواعيد”.

ثم تقوم باختيار “الإدارة العامة لشؤون الإقامة”.

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استكمالا لخطوات حجز موعد شؤون الإقامة، تضع الرقم المدني في الخانة المخصصة.

تختار المعاملة المطلوبة.

تختار “شؤون إقامة الفروانية/الرقعي”.

تضع البيانات المطلوبة.

تقوم بتحديد موعد وتاريخ المراجعة.

يُرسل لك النظام رسالة تأكيد الحجز والباركود.

رابط حجز موعد شؤون الإقامة الفروانية

تقدم الإدارة العامة لشؤون الإقامة الكثير من المعاملات الهامة ومنها نقل الإقامة، التأشيرات، سمات الدخول، ما يتعلق بالزيارات العائلية والسياحية والتجارية وغيرها الكثير من المعاملات الهامة للمقيمين في القطاعين الحكومي والخاص، رابط حجز موعد شؤون الإقامة الفروانية هو:

moi.gov.kw

يجب أن يحتفظ المراجع ببيانات الحجز وصورة الباركود على هاتفه الجوال حتى موعد مراجعة شؤون الإقامة الرقعي، كما يجب أن يتخذ المراجع كافة الإجراءات الاحترازية عند المراجعة.