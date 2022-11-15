شارك في انتاج فيلم الرسالة.. من هو محمد السنعوسي الإعلامي الكويتي الذي تُوفي اليوم؟

أُعلن في الكويت، اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2022، عن وفاة الوزير الأسبق والإعلامي الكبير محمد السنعوسي، عن عمر يناهز 84 عامًا، بعد مسيرة طويلة وحافلة في خدمة دولة الكويت، حيث نُقدم لكم من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للوزير الأسبق والإعلامي الكويتي القدير محمد السنعوسي، هذا وسوف نتابع معكم موعد جنازة الوزير محمد السنعوسي والتي ستكون خلال الساعات القليلة القادمة.

من هو الوزير الأسبق محمد السنعوسي الذي تُفي اليوم في الكويت؟