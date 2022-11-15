شارك في انتاج فيلم الرسالة.. من هو محمد السنعوسي الإعلامي الكويتي الذي تُوفي اليوم؟
أُعلن في الكويت، اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2022، عن وفاة الوزير الأسبق والإعلامي الكبير محمد السنعوسي، عن عمر يناهز 84 عامًا، بعد مسيرة طويلة وحافلة في خدمة دولة الكويت، حيث نُقدم لكم من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للوزير الأسبق والإعلامي الكويتي القدير محمد السنعوسي، هذا وسوف نتابع معكم موعد جنازة الوزير محمد السنعوسي والتي ستكون خلال الساعات القليلة القادمة.
من هو الوزير الأسبق محمد السنعوسي الذي تُفي اليوم في الكويت؟
- هو محمد ناصر السنعوسي من مواليد عام 1983.
- تخرج من جامعة جنوب كاليفورنيا بالولايات المتحدة بعدما حصل على الشهادة الجامعية في الإعلام.
- الراحل كان احد مؤسسي تلفزيون الكويت.
- شغل منصب مدير عام تفلزيون الكويت ومنصب وكيل مساعد لشؤون التلفزيون بوزارة الأعمال.
- الراحل محمد السنعوسي كُلف بمنصب وزير الإعلام خلال الفترة من 2006-2007.
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- شغل منصب المدير العام لشركة المشروعات السياحية.
- كأن أحد منتجي فيلم الرسالة الشهير وفيلم عمر المختار.
- قدم برامج حوارية إصلاحية عبر تلفزيون الكويت يتذكرها الجميع.