شاهد بالصور مراسم زواج ملك تايلاند من حارسته الشخصية

كما يقال في الأمثال “القلب له أحكام” ودائما عندما يقرر القلب تستجيب له جميع الجوارح، ويطيح بكافة الأعراف والتقاليد، هذا ما حدث بعد إعلان “ماها فاجيرالونغكورن” ملك تايلاند البالغ من العمر 66 عام زواجه الرسمي من قائدة حرسة الشخصي “سوثيدا” والبالغة 40 عام، ومنحها لقب ملكة للبلاد بعد أن أطلق عليها أسم “سوثيدا فاجيرالونغكورن نا أياتايا”، لتكون بذلك الزوجة الرابعة للملك، تمهيدا لتتويجها الرسمي بعد يومين من إعلان خبر الزواج.

زواج ملك تايلاند من حارسته الشخصية

جاء البيان الذي أعلن الخبر في الجريدة الرسمية لدولة تايلاند “رويال غازيت”، ثم عرض التليفزيون التايلاندي بعد ذلك مقطع فيديو للملكة الجديدة وهي تنحني أمام زوجها الملك الذي كان يرتدي زيه العسكري، بينما ارتدت هي ثوب من الحرير الوردي الذي يعبر عن الزي التقليدي للنساء في تايلاند.

حفل تتويج ملك تايلاند سيتكلف 30 مليون دولار

هذا وقد نشرت وكالة رويترز للأنباء أنباء عن الاستعدادات الضخمة التي يتم تجهيزها للاحتفالية الكبيرة المزمع أقامتها لمدة ثلاثة أيام تبدأ من يوم 4 مايو الجاري وحتى 6 من نفس الشهر لتتويج الملك، والذي يطلق عليه “ملك راما العاشر” بعد أن رصدت ميزانية ضخمة وصلت إلى 30 مليون دولار أمريكي.

نبذه عن حياة ملك تايلاند الخاصة

جدير بالذكر أن فاجيرالونغكورن ملك تايلاند عاش معظم حياته في ألمانيا، وكان مجموع زواجاتها الرسمية ثلاثة قبل زواجه الأخير من حارسته الشخصية، وكانت أول زوجاته الأميرة “سومسوالي” الذي أنجب منها بنتا وحيدة، بينما أنجب أبنه الوحيد من الممثلة “بولبراسيرث”.

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