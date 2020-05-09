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شاي الكبوس.. لماذا سُمي بهذا الاسم؟

بواسطة محمود عطا الله
شاي الكبوس شاي الكبوس

توقف الكثير من المصريين عند إعلان مُلفت على شاشات التلفاز يتحدث عن “شاي الكبوس”، وكان الإعلان جيدًا ملفتًا، لكن الكثير توقف عند اسم الكبوس، وأصبح السؤال الهام للجميع لماذا سُمي هذا الشاي بهذا الاسم، ولمن تعود تلك الشركة، وهل هي شركة مصرية؟، ومن الواضح جدًا، أن شاي الكبوس سيكون له مكان بالسوق المصري.

شاي الكبوس.. لماذا سُمي بهذا الاسم؟

يعود هذا الشاي إلى مجموعة الكبوس اليمنية، وجاء سبب التسمية من مؤسس تلك العلامة التجارية الحاج “محمد حسن الكبوس”، والذي وضع حجر أساس مجموعة الكبوس، بتجارة البن والشاي عام 1938، وذاع صيت شاي الكبوس منذ هذا العام في اليمن وعدد من الدول العربية لمذاقه المميز والجميل والأصيل، حيث تنتخب المجموعة أفضل أنواع الشاي من أفضل المزارع بالعالم، وقد أنشأت المجموعة أول مصنع لتعبئة وتغليف الشاي عام 1988.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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