شبرة الرقة.. أسعار الخضار والفاكهة ستكون مميزة

سوف يشهد يوم العاشر من يناير 2021 افتتاح شبرة الرقة للمنتجات الزراعية المحلية، حيث من المرتقب أن تقدم شبرة الرقة أسعار مميزة للخضار والفاكهة وكل المنتجات الزراعية المحلية، حيث تضم شبرة الرقة 155 بسطة للمزارعين المحليين، ليقدمو من خلالها منتجاتهم الزراعية بصورة مباشرة للمستهلك (من المُنتج للمستهلك)، وبدون وجود أي وسطاء، مما يجل الأسعار مناسبة وجيدة، هذا ويذكر أن بلدية الكويت كانت قد وافقت على تخصيص موقع منطقة شبرة الخضار بالرقة في يناير 2020 الماضي.

عقود بسطات شبرة الرقة

شهد شهر ديسمبر 2020، توزيع عقود بسطات شبرة الرقة على المزارعين الفائزين والبالغ عددهم 155 مزارعًا، قام بتوزيع العقود رئيس مجلس إدارة اتحاد المزارعين عبدالله الدماك وأعضاء الاتحاد، وأكد الدماك أن أسعار شبرة الخضار في الرقة ستكون جيدة لأنه لا يوجد وسيط بين المزارع والمستهلك، وأكد عبدالله الدماك، أن الاتحاد يعمل وبكل قوة للحصول على دعم حكومي لتخفيض تكاليف المزارع الكويتي، ومنها تخفيض أسعار الكهرباء وأسعار كروت المياه العذبة.