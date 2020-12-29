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شبرة الرقة.. أسعار الخضار والفاكهة ستكون مميزة

بواسطة محمود عطا الله
شبرة خضار الرقة شبرة خضار الرقة

سوف يشهد يوم العاشر من يناير 2021 افتتاح شبرة الرقة للمنتجات الزراعية المحلية، حيث من المرتقب أن تقدم شبرة الرقة أسعار مميزة للخضار والفاكهة وكل المنتجات الزراعية المحلية، حيث تضم شبرة الرقة 155 بسطة للمزارعين المحليين، ليقدمو من خلالها منتجاتهم الزراعية بصورة مباشرة للمستهلك (من المُنتج للمستهلك)، وبدون وجود أي وسطاء، مما يجل الأسعار مناسبة وجيدة، هذا ويذكر أن بلدية الكويت كانت قد وافقت على تخصيص موقع منطقة شبرة الخضار بالرقة في يناير 2020 الماضي.

عقود بسطات شبرة الرقة

شهد شهر ديسمبر 2020، توزيع عقود بسطات شبرة الرقة على المزارعين الفائزين والبالغ عددهم 155 مزارعًا، قام بتوزيع العقود رئيس مجلس إدارة اتحاد المزارعين عبدالله الدماك وأعضاء الاتحاد، وأكد الدماك أن أسعار شبرة الخضار في الرقة ستكون جيدة لأنه لا يوجد وسيط بين المزارع والمستهلك، وأكد عبدالله الدماك، أن الاتحاد يعمل وبكل قوة للحصول على دعم حكومي لتخفيض تكاليف المزارع الكويتي، ومنها تخفيض أسعار الكهرباء وأسعار كروت المياه العذبة.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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