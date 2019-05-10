شبكة CNN الإخبارية الأمريكية | تكشف عن تطور مفاجئ في علاقة ترامب بالإيرانيين بعد أن خيمت نُذر الحرب على المنطقة

علاقة مُتشابكة إلى أبعد الحدود، جمعت كل من النظام الإيراني والإدارة الأمريكية بعد أن وصل الرئيس الأمريكي الحالي ” دونالد ترامب ” إلى سُدة الحكم داخل البيت الأبيض، وبعد ما وصفته الولايات المتحدة من تهديد خطير مصدره طهران ضد المصالح الأمريكية بالمنطقة، بل وأكدت واشنطن على معلومات استخباراتية مفادها أن إيران تسعى لتوجيه ضربه عسكرية عبر وكلائها بالعراق ضد الجنود الأمريكيين هناك، مما دفع واشنطن لإرسال عدد من وسائل القوة الضاربة لها لمنطقة الخليج .

تأتي اليوم ومنذ قليل مُفاجئة شبكة CNN الإخبارية الأمريكية، لتنقل لنا تفاصيل تطور جديد وربما يكون غير متوقع، في علاقات ترامب بالنظام الإيراني، إن صح زعم الشبكة الإخبارية الأشهر على الإطلاق بالولايات المتحدة، فهيا بنا نتعرف على التفاصيل .

شبكة سي أن أن الإخبارية تُفجر مفاجئة بعلاقة ترامب بإيران

حيث أكدت شبكة CNN الإخبارية الأمريكية منذ قليل، أن مصدر دبلوماسي وصفته برفيع المستوى، نقل إليها معلومات تؤكد أن ترامب قد مرر عبر مسئولين سويسريين رقم هاتف خاص به، ثم طلب منهم نقله للمسئولين الإيرانيين وذلك للتواصل معه مباشرة إذا أرادوا ذلك .

وأكد المصدر، أن السويسريين أجمعوا أمرهم أنهم لن يعطوا الرقم للمسئولين الإيرانيين إلا إذا طلبوا ذلك بجدية، وهذا ما لم يتوقع حدوثه كما أكد المصدر الدبلوماسي لشبكة سي أن أن .

وقد طالب شبكة CNN الإخبارية الأمريكية من البيت الأبيض بشكل مباشر التعليق على تلك المعلومات، وهذا لم يحدث من قبل البيت الأبيض حتى الآن خاصة مع خطورة تلك المعلومات، التي تأتي في وقت تدعي فيه إدارة ترامب بأنها في موقف حازم ضد طهران وأنشطتها المزعزعة للأمن بالمنطقة .