شرائح الكهرباء الجديدة بسلطنة عمان 2021 وسعر التعرفة في الصيف

أجرت هيئة تنظيم الخدمات العامة تعديلات على نظام شرائح الكهرباء بسلطنة عمان 2021، وذلك بعد إجراء تقييم شامل لبرنامج إعادة توجيه الدعم لقطاع الكهرباء بالتعاون مع الجهات المختصة، وأكد الدكتور منصور بن طالب الهنائي رئيس هيئة الخدمات الهامة، أن الهيئة وجهت شركات توزيع الكهرباء المرخصة، بعدم قطع الكهرباء في أشهر الصيف وتقديم حلول لتقسيط فواتير شهري مايو ويونيو لمن يرغب من المشتركين.

شرائح الكهرباء الجديدة بسلطنة عمان 2021 وسعر تعرفة الكهرباء في الصيف

قامت هيئة تنظيم الخدمات العامة بزيادة عدد الوحدات في شرائح الكهرباء، لتكون الشرائح الجديد هي كالتالي: الشريحة الاولى من 0 إلى 4000 كيلو واط/ساعة، الشريحة الثانية 4001 إلى 6000 كيلو واط/ساعة، الشريحة الثالثة فوق 6000 كيلو واط/ساعة، وذلك للفئة السكنية لأول حسابين، لحساب المواطن، هذا وقد قررت الهيئة وضع تعرفة ثابتة للكهرباء خلال فصل الصيف قيمتها 12 بيسة من شهر مارس إلى شهر أغسطس.